Євробачення 2025 — Ziferblat відповіли на провокативне питання про Ізраїль

Гурт Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band

Представники України на "Євробаченні-2025" гурт Ziferblat відповіли на провокативне запитання щодо участі Ізраїлю у конкурсі. Минулого року через представницю країни вибухнув скандал.

Провокативне запитання українським музикантам поставила журналістка швейцарського видання "20 minuten".

Читайте також:

Ziferblat прокоментували скандал з Ізраїлем

В українські музикантів поцікавилися, чи переживають вони щодо напруженої атмосфери через політичні події на цьогорічного конкурсі в Базелі. Адже позиція деяких артистів на шоу може суперечити поглядам українців.

Але, за словами фронтмена гурту Даниїла Лещинського, вони із колективом більше зосереджені на музичній складовій конкурсу та своєму виступі.

"Я говорю це з великою повагою до кожної країни, але я в основному стурбований своїм власним народом, який щодня побоюється за своє життя протягом десяти років. На жаль, напружена атмосфера стала для нас нормою. Мені важко присвятити свої думки іншим подіям", — сказав музикант.

Нагадаємо, що минулого року на "Євробаченні-2024" розгорівся чималий скандал через представницю Ізраїлю Еден Ґолан. Співачка протягом тривалого часу жила в Росії та навіть виступала в тимчасово окупованому Криму, за що була внесена до бази "Миротворець".

Раніше стало відомо, що цього року представляти Ізраїль буде співачка, яка ледь пережила атаку ХАМАС. Також ми писали, що учасник від Естонії "об'єднав" українців та росіян.