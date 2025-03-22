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Ziferblat висловилися про участь Ізраїлю в Євробаченні-2025

22 березня 2025 12:46
Олексій Харченко - Редактор
Євробачення 2025 — Ziferblat відповіли на провокативне питання про Ізраїль
Гурт Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band
Олексій Харченко - Редактор

Представники України на "Євробаченні-2025" гурт Ziferblat відповіли на провокативне запитання щодо участі Ізраїлю у конкурсі. Минулого року через представницю країни вибухнув скандал.

Провокативне запитання українським музикантам поставила журналістка швейцарського видання "20 minuten".

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В українські музикантів поцікавилися, чи переживають вони щодо напруженої атмосфери через політичні події на цьогорічного конкурсі в Базелі. Адже позиція деяких артистів на шоу може суперечити поглядам українців.

Але, за словами фронтмена гурту Даниїла Лещинського, вони із колективом більше зосереджені на музичній складовій конкурсу та своєму виступі.

"Я говорю це з великою повагою до кожної країни, але я в основному стурбований своїм власним народом, який щодня побоюється за своє життя протягом десяти років. На жаль, напружена атмосфера стала для нас нормою. Мені важко присвятити свої думки іншим подіям", — сказав музикант.

Нагадаємо, що минулого року на "Євробаченні-2024" розгорівся чималий скандал через представницю Ізраїлю Еден Ґолан. Співачка протягом тривалого часу жила в Росії та навіть виступала в тимчасово окупованому Криму, за що була внесена до бази "Миротворець".

Раніше стало відомо, що цього року представляти Ізраїль буде співачка, яка ледь пережила атаку ХАМАС. Також ми писали, що учасник від Естонії "об'єднав" українців та росіян.

Ізраїль скандал музика конкурс Євробачення 2025

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12:27 Біля кордону на Одещині затримали перевізника з ухилянтом

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