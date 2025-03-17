Скандал з учасником Євробачення — TOMMY CASH об'єднав українців та росіян

Один з учасників "Євробачення" "об'єднав" українців і росіян
Представник Естонії на Євробаченні-2025 TOMMY CASH (справжнє ім'я — Томас Таммеметс) оприлюднив офіційний кліп із піснею, з якою представлятиме країну на конкурсі. Над ним разом працювали представники Росії та України.
Відео було опубліковано на YouTube.
Скандал навколо кліпу TOMMY CASH
Продюсерка кліпу TOMMY CASH, росіянка Аліна Пасок, поширила відео на своїй сторінці в соцмережах. Дівчина відмітила під відео всю творчу команду та підкреслила їх громадянство, додавши прапорці країн.
Зокрема, оператором кліпу виступив українець Дмитро Недря, який зняв відому стрічку "Я, Побєда і Берлін" за повістю Кузьми Скрябіна. Через деякий час його ім'я було видалено з переліку.
Чоловік нині проживає в Лондоні, проте ніяк не прокоментував цю скандальну ситуацію.
Росіянка Аліна Пасок раніше знімала кліпи для російського гурту LITTLE BIG, які нині переїхали до США та не підтримують криваву політику Кремля.
Нагадаємо, організатори "Євробачення-2025" запросили легендарну співачку Селін Діон виступити у фіналі. Також у мережі вимагають дискваліфікувати представницю Грузії Маріам Шенгелію.
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