Скандал з учасником Євробачення — TOMMY CASH об'єднав українців та росіян

Естонський співак TOMMY CASH. Фото: Instagram/tommycashworld

Представник Естонії на Євробаченні-2025 TOMMY CASH (справжнє ім'я — Томас Таммеметс) оприлюднив офіційний кліп із піснею, з якою представлятиме країну на конкурсі. Над ним разом працювали представники Росії та України.

Відео було опубліковано на YouTube.

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Скандал навколо кліпу TOMMY CASH

Продюсерка кліпу TOMMY CASH, росіянка Аліна Пасок, поширила відео на своїй сторінці в соцмережах. Дівчина відмітила під відео всю творчу команду та підкреслила їх громадянство, додавши прапорці країн.

Зокрема, оператором кліпу виступив українець Дмитро Недря, який зняв відому стрічку "Я, Побєда і Берлін" за повістю Кузьми Скрябіна. Через деякий час його ім'я було видалено з переліку.

Чоловік нині проживає в Лондоні, проте ніяк не прокоментував цю скандальну ситуацію.

Команда, що зняла кліп TOMMY CASH. Фото: скриншот Instagram

Росіянка Аліна Пасок раніше знімала кліпи для російського гурту LITTLE BIG, які нині переїхали до США та не підтримують криваву політику Кремля.

Нагадаємо, організатори "Євробачення-2025" запросили легендарну співачку Селін Діон виступити у фіналі. Також у мережі вимагають дискваліфікувати представницю Грузії Маріам Шенгелію.