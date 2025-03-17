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Один из участников "Евровидения" "объединил" украинцев и россиян

17 марта 2025 17:55
Алексей Харченко - Редактор
Скандал с участником Евровидения — TOMMY CASH объединил украинцев и россиян
Эстонский певец TOMMY CASH. Фото: Instagram/tommycashworld
Алексей Харченко - Редактор

Представитель Эстонии на Евровидении-2025 TOMMY CASH (настоящее имя — Томас Таммеметс) обнародовал официальный клип с песней, с которой будет представлять страну на конкурсе. Над ним вместе работали представители России и Украины.

Видео было опубликовано на YouTube.

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Продюсер клипа TOMMY CASH, россиянка Алина Пасок распространила видео на своей странице в соцсетях. Девушка отметила под видео всю творческую команду и подчеркнула их гражданство, добавив флажки стран.

В частности, оператором клипа выступил украинец Дмитрий Недря, который снял известную ленту "Я, Победа и Берлин" по повести Кузьмы Скрябина. Через некоторое время его имя было удалено из перечня.

Мужчина сейчас проживает в Лондоне, однако никак не прокомментировал эту скандальную ситуацию.

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Команда, снявшая клип TOMMY CASH. Фото: скриншот Instagram

Россиянка Алина Пасок ранее снимала клипы для российской группы LITTLE BIG, которые сейчас переехали в США и не поддерживают кровавую политику Кремля.

Напомним, организаторы "Евровидения-2025" пригласили легендарную певицу Селин Дион выступить в финале. Также в сети требуют дисквалифицировать представительницу Грузии Мариам Шенгелию.

Евровидение скандал россияне конкурс Евровидение 2025

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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