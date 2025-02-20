Скандал на Євробаченні-2025 —TOMMY CASH відвідав окупований Крим

Естонський співак TOMMY CASH. Фото: Instagram/tommycashworld

Цьогоріч Естонію на Євробаченні-2025 представить TOMMY CASH (справжнє ім'я — Томас Таммеметс) з піснею Espresso Macchiato. З'ясувалось, що артист пов'язаний із Росією.

Про це повідомляє Антикор.

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Що відомо про співака TOMMY CASH

Артист народився в Таллінні, в одному з бідних районів Коплі, де мешкає багато російськомовних. Його мати — наполовину українка, а ось бабуся має російський паспорт.

Хлопець виріс на російських піснях та передачах "з різними Кіркоровими та Пугачовими".

Томас пропагує стиль "russian trash", який комбінує минуле пострадянських країн — килими, костюми адідас та ікони. Через такий вибір його часто хейтять в соцмережах.

"Я відчуваю себе наполовину естонцем, наполовину росіянином, у мене дві рідні мови, тому чіплятися до мене за це — дурість. Але, за великим рахунком, моя публіка складається з нормальних людей, вони виросли в 90-ті та знають, що ми живемо разом із певних історичних причин", — відповів артист.

TOMMY CASH має не лише російське коріння, він також з 2015 року співпрацював з гуртом Little Big, а також у 2021 році відвідав окупований Крим. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Томас скасував виступи в Києві, Москві та Санкт-Петербурзі.

"Прийняти теперішні військові дії дуже складно, все це дуже сумно! Я стійкий противник будь-якої військової агресії! І всіляко підтримую український народ і людей з Росії, які не підтримують вторгнення, це не їхній вибір… Це вкрай сумна ситуація, і я дуже сподіваюся, що незабаром зможу повернутися в ці прекрасні країни, щоб виконувати там нову музику", — сказав тоді артист.

Окрім того, його виступ на Євробаченні поставить росіянка Аліна Пязок, яка вже неодноразово із ним співпрацювала та знімала йому кліпи.

Раніше стало відомо, що один з учасників "Євробачення-2025" може відмовитися від участі в конкурсі. Також 8 лютого українці обрали переможця Національного відбору на Євробачення-2025, що представить нашу країну в Швейцарії.