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Один із учасників може відмовитися від участі в Євробаченні 2025

19 лютого 2025 15:30
Олексій Харченко - Редактор
Євробачення-2025 — Італію може представляти не співак OLLY
Італійський співак OLLY. Фото: eurovisionworld.com
Олексій Харченко - Редактор

Переможець Sanremo 2025 OLLY хоче відмовитися від участі в Євробаченні 2025. Справа у його запланованих виступах на травень.

Про це повідомляє Eurovisionfun.

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Виконавець пояснив, що поки роздумує, чи поїде в Базель, адже наприкінці весни в нього запланований тур містами, квитки на який був розкуплений задовго до відбору на конкурс.

"З глибокою повагою я знаю, наскільки важливою та грандіозною є ця подія. Але проблема в тому, що я вже запланував дати туру на цей період. Це правда. Мій тур у травні вже давно розпроданий.  Це величезна можливість, і я був би неймовірно гордий взяти участь у Євробаченні, але мені потрібно уважно це розглянути через мої заплановані концерти, тому я ще думаю", — сказав OLLY.

Якщо OLLY все ж відмовиться від участі в Євробаченні 2025, право представляти Італію отримає володар другого місця фестивалю Sanremo 2025 — Lucio Corsi з піснею "Volevo essere un duro". Артист заявив, що мріє представляти країну на пісенному конкурсі.

Раніше ми розповідали, про що співають представники України на Євробаченні-2025 Ziferblat у своїй пісні Bird of Pray.

Також ми писали про вартість квитків на півфінали та фінал пісенного конкурсу Євробачення, що пройде з 13 по 17 травня у Швейцарії, місто Базель.

Італія закордонні зірки пісня конкурс Євробачення 2025

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