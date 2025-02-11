Квитки на Євробачення-2025 – які ціни та чи можливо купити

Сцена Євробачення. Фото: Eurovision Song Contest/Facebook

Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2025" відбудеться з 13 по 17 травня у Швейцарії, місто Базель. 29 січня відкрили першу хвилю продажу квитків на всі концерти, їх розкупили за лічені хвилини. Це свідчить про інтерес публіки до цього щорічного масштабного дійства. Згодом можна буде докупити квитки, якщо не встигли під час першої хвилі.

Про це розповіли на офіційному сайті Євробачення.

Читайте також:

Скільки коштують квитки на Євробачення-2025

Глядачам доступні вхідні документи на репетиції, шоу попереднього перегляду, два півфінали і фінальний концерт у прямому ефірі. Вартість квитків залежить від місця в залі, а також типу заходу. Загалом ціни варіюються від 10 до 350 швейцарських франків (від 460 до 16 000 грн). Місця розмежовуються за категоріями:

фан-зона (біля сцени);

сидячі місця 1, 2 і 3 категорії;

сидячі місця з обмеженим оглядом;

місця для людей на колісних кріслах.

Звісно, найдорожче коштують квитки на фінал:

з обмеженим оглядом — 90 франків (4 100 грн);

для людей з інвалідністю — 220 франків (10 000 грн);

місця 3 категорії — 220 франків (10 000 грн);

місця 2 категорії — 295 франків (13 500 грн);

місця 1 категорії — 330 франків (15 000 грн);

біля сцени — 350 франків (16 000 грн).

Вартість квитків на півфінали у прямому ефірі:

з обмеженим оглядом — 70 франків (3 200 грн);

для людей з інвалідністю — 170 франків (7 800 грн);

місця 3 категорії — 170 франків (7 800 грн);

місця 2 категорії — 230 франків (10 500 грн);

місця 1 категорії — 250 франків (11 500 грн);

біля сцени — 270 франків (12 400 грн).

Квитки на репетиції та шоу попереднього перегляду коштують дешевше. За інформацією на сайті dpa, який посилається на Швейцарську радіомовну корпорацію (SRF), першу партію розкупили всього за 7 хвилин. Але не варто засмучуватися, бо можливість потрапити на шоу ще з’явиться.

Чи можна купити квитки на Євробачення-2025

Другу хвилю продажу запланували на 27 березня о 12:00 за центральноєвропейським часом. Онлайн-купівля буде доступною на сайті TicketCorner лише для тих, хто попередньо зареєструвався.

"Для придбання квитків необхідна попередня реєстрація, яка зараз закрита. Її застосовують для всіх хвиль продажу квитків. У зв’язку з високим попитом організатори звернулися до всіх уболівальників з проханням утриматися від купівлі на сторонніх платформах", — йдеться на сайті Євробачення.

Оскільки важко гарантувати дійсність квитків, куплених на сторонніх ресурсах, організатори планують запустити платформу TicketCorner fanSALE. Там вдасться отримати вхідні документи за номінальну вартість від людей, які встигли увірвати квиток, але з часом зрозуміли, що не зможуть приїхати на шоу.

Нагадаємо, 8 лютого українці обрали переможця Національного відбору на Євробачення-2025. Найбільшу кількість голосів і найвищі бали журі отримав гурт Ziferblat. Перемога колективу стала очікуваною, бо напередодні букмекери поставили його на друге місце.

Також ми писали, що пісенний конкурс у 2025 році пройде без Молдови. Раніше країна представила список фіналістів Нацвідбору, але згодом відмовилася від участі. Причинами назвали зниження рівня зацікавленості населення в Євробачення, а також відсутність належного фінансування.