Билеты на Евровидение-2025 – какие цены и можно ли купить

Сцена Евровидения. Фото: Eurovision Song Contest/Facebook

Международный песенный конкурс "Евровидение-2025" состоится с 13 по 17 мая в Швейцарии, город Базель. 29 января открыли первую волну продажи билетов на все концерты, их раскупили за считанные минуты. Это свидетельствует об интересе публики к этому ежегодному масштабному действу. Впоследствии можно будет докупить билеты, если не успели во время первой волны.

Об этом рассказали на официальном сайте Евровидения.

Читайте также:

Сколько стоят билеты на Евровидение-2025

Зрителям доступны входные документы на репетиции, шоу предварительного просмотра, два полуфинала и финальный концерт в прямом эфире. Стоимость билетов зависит от места в зале, а также типа мероприятия. В целом цены варьируются от 10 до 350 швейцарских франков (от 460 до 16 000 грн). Места разграничиваются по категориям:

фан-зона (возле сцены);

сидячие места 1, 2 и 3 категории;

сидячие места с ограниченным обзором;

места для людей на колесных креслах.

Конечно, дороже всего стоят билеты на финал:

с ограниченным обзором — 90 франков (4 100 грн);

для людей с инвалидностью — 220 франков (10 000 грн);

места 3 категории — 220 франков (10 000 грн);

места 2 категории — 295 франков (13 500 грн);

места 1 категории — 330 франков (15 000 грн);

возле сцены — 350 франков (16 000 грн).

Стоимость билетов на полуфиналы в прямом эфире:

с ограниченным обзором — 70 франков (3 200 грн);

для людей с инвалидностью — 170 франков (7 800 грн);

места 3 категории — 170 франков (7 800 грн);

места 2 категории — 230 франков (10 500 грн);

места 1 категории — 250 франков (11 500 грн);

возле сцены — 270 франков (12 400 грн).

Билеты на репетиции и шоу предварительного просмотра стоят дешевле. По информации на сайте dpa, который ссылается на Швейцарскую радиовещательную корпорацию (SRF), первую партию раскупили всего за 7 минут. Но не стоит расстраиваться, так как возможность попасть на шоу еще появится.

Можно ли купить билеты на Евровидение-2025

Вторую волну продаж запланировали на 27 марта в 12:00 по центральноевропейскому времени. Онлайн-покупка будет доступна на сайте TicketCorner только для тех, кто предварительно зарегистрировался.

"Для приобретения билетов необходима предварительная регистрация, которая сейчас закрыта. Ее применяют для всех волн продажи билетов. В связи с высоким спросом организаторы обратились ко всем болельщикам с просьбой воздержаться от покупки на посторонних платформах", — говорится на сайте Евровидения.

Поскольку трудно гарантировать действительность билетов, купленных на посторонних ресурсах, организаторы планируют запустить платформу TicketCorner fanSALE. Там удастся получить входные документы за номинальную стоимость от людей, которые успели урвать билет, но со временем поняли, что не смогут приехать на шоу.

Напомним, 8 февраля украинцы выбрали победителя Национального отбора на Евровидение-2025. Наибольшее количество голосов и самые высокие баллы жюри получила группа Ziferblat. Победа коллектива стала ожидаемой, так как накануне букмекеры поставили его на второе место.

Также мы писали, что песенный конкурс в 2025 году пройдет без Молдовы. Ранее страна представила список финалистов Нацотбора, но впоследствии отказалась от участия. Причинами назвали снижение уровня заинтересованности населения в Евровидении, а также отсутствие должного финансирования.