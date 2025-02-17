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Букмекери спрогнозували шанси України на перемогу у Євробаченні

17 лютого 2025 20:44
Олексій Харченко - Редактор
Євробачення-2025 — яке місце прогнозують букмекери гурту Ziferblat з піснею Bird of Pray
Гурт Ziferblat. Фото: Instagram
Олексій Харченко - Редактор

Україну цього року на Євробаченні-2025 у Швейцарії представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray. Однак шанси на перемогу не є високими.

Про це свідчать дані букмекерів на сайті Eurovisionworld.

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Букмекери оновили прогнози щодо результатів Євробачення-2025, і Україна наразі опинилася на 18-му місці в рейтингу.

Лідером букмекерських прогнозів є Швеція, хоча її представник ще не визначений.

Фінляндія, яку представить Еріка Вікман із піснею Ich komme, посідає друге місце. Франція, представлена Louane, знаходиться на третьому місці.

До ТОП-5 також увійшли Ізраїль (Yuval Raphael) та Естонія (Tommy Cash — Espresso Macchiato).

Євробачення-2025 прогнози букмекерів
Рейтингова таблиця на сайті eurovisionworld.com

Раніше у матеріалі Новини.LIVE ми розповідали, про що співають представники України на Євробаченні-2025 Ziferblat у своїй пісні Bird of Pray.

Також ми писали про вартість квитків на півфінали та фінал пісенного конкурсу Євробачення, який відбудеться з 13 по 17 травня у Швейцарії, місто Базель.

Україна шоу-бізнес букмекери конкурс перемога Євробачення 2025

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