Євробачення-2025 — яке місце прогнозують букмекери гурту Ziferblat з піснею Bird of Pray

Гурт Ziferblat. Фото: Instagram

Україну цього року на Євробаченні-2025 у Швейцарії представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray. Однак шанси на перемогу не є високими.

Про це свідчать дані букмекерів на сайті Eurovisionworld.

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Шанси України на перемогу впали

Букмекери оновили прогнози щодо результатів Євробачення-2025, і Україна наразі опинилася на 18-му місці в рейтингу.

Лідером букмекерських прогнозів є Швеція, хоча її представник ще не визначений.

Фінляндія, яку представить Еріка Вікман із піснею Ich komme, посідає друге місце. Франція, представлена Louane, знаходиться на третьому місці.

До ТОП-5 також увійшли Ізраїль (Yuval Raphael) та Естонія (Tommy Cash — Espresso Macchiato).

Рейтингова таблиця на сайті eurovisionworld.com

Раніше у матеріалі Новини.LIVE ми розповідали, про що співають представники України на Євробаченні-2025 Ziferblat у своїй пісні Bird of Pray.

Також ми писали про вартість квитків на півфінали та фінал пісенного конкурсу Євробачення, який відбудеться з 13 по 17 травня у Швейцарії, місто Базель.