Евровидение-2025 — какое место прогнозируют букмекеры группе Ziferblat с песней Bird of Pray

Группа Ziferblat. Фото: Instagram

Украину в этом году на Евровидении-2025 в Швейцарии представит группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". Однако шансы на победу не являются высокими.

Об этом свидетельствуют данные букмекеров на сайте Eurovisionworld.

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Шансы Украины на победу упали

Букмекеры обновили прогнозы относительно результатов Евровидения-2025, и Украина сейчас оказалась на 18-м месте в рейтинге.

Лидером букмекерских прогнозов является Швеция, хотя ее представитель еще не определен.

Финляндия, которую представит Эрика Викман с песней "Ich komme", занимает второе место. Франция, представленная Louane, находится на третьем месте.

В топ-5 также вошли Израиль (Yuval Raphael) и Эстония (Tommy Cash — Espresso Macchiato).

Рейтинговая таблица на сайте eurovisionworld.com

Ранее в материале Новини.LIVE мы рассказывали, о чем поют представители Украины на Евровидении-2025 Ziferblat в своей песне Bird of Pray.

Также мы писали о стоимости билетов на полуфиналы и финал песенного конкурса Евровидение, который состоится с 13 по 17 мая в Швейцарии, город Базель.