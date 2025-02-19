Евровидение-2025 - Италию может представлять не певец OLLY

Итальянский певец OLLY. Фото: eurovisionworld.com

Победитель Sanremo 2025 OLLY хочет отказаться от участия в Евровидении 2025. Дело в его запланированных выступлениях на май.

Об этом сообщает Eurovisionfun.

Читайте также:

OLLY об участии в Евровидении

Исполнитель объяснил, что пока раздумывает, поедет ли в Базель, ведь в конце весны у него запланирован тур по городам, билеты на который был раскуплен задолго до отбора на конкурс.

"С глубоким уважением я знаю, насколько важным и грандиозным является это событие. Но проблема в том, что я уже запланировал даты тура на этот период. Это правда. Мой тур в мае уже давно распродан. Это огромная возможность, и я был бы невероятно горд принять участие в Евровидении, но мне нужно внимательно это рассмотреть из-за моих запланированных концертов, поэтому я еще думаю", — сказал OLLY.

Если OLLY все же откажется от участия в Евровидении 2025, право представлять Италию получит обладатель второго места фестиваля Sanremo 2025 — Lucio Corsi с песней Volevo essere un duro. Артист заявил, что мечтает представлять страну на песенном конкурсе.

Ранее мы рассказывали, о чем поют представители Украины на Евровидении-2025 Ziferblat в своей песне Bird of Pray.

Также мы писали о стоимости билетов на полуфиналы и финал песенного конкурса Евровидение, который пройдет с 13 по 17 мая в Швейцарии, город Базель.