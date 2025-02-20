Скандал на Евровидении-2025 -TOMMY CASH посетил оккупированный Крым

Эстонский певец TOMMY CASH. Фото: Instagram/tommycashworld

В этом году Эстонию на Евровидении-2025 представит TOMMY CASH (настоящее имя — Томас Таммеметс) с песней Espresso Macchiato. Выяснилось, что артист связан с Россией.

Об этом сообщает Антикор.

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Что известно о певце TOMMY CASH

Артист родился в Таллинне, в одном из бедных районов Копли, где живет много русскоязычных. Его мать — наполовину украинка, а вот бабушка имеет российский паспорт.

Парень вырос на русских песнях и передачах "с разными Киркоровыми и Пугачевыми".

Томас пропагандирует стиль "russian trash", который комбинирует прошлое постсоветских стран — ковры, костюмы адидас и иконы. Из-за такого выбора его часто хейтят в соцсетях.

"Я чувствую себя наполовину эстонцем, наполовину русским, у меня два родных языка, поэтому придираться ко мне за это — глупость. Но, по большому счету, моя публика состоит из нормальных людей, они выросли в 90-е и знают, что мы живем вместе по определенным историческим причинам", — ответил артист.

TOMMY CASH имеет не только российские корни, он также с 2015 года сотрудничал с группой Little Big, а также в 2021 году посетил оккупированный Крым. После начала полномасштабного вторжения РФ Томас отменил выступления в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге.

"Принять нынешние военные действия очень сложно, все это очень печально! Я стойкий противник любой военной агрессии! И всячески поддерживаю украинский народ и людей из России, которые не поддерживают вторжение, это не их выбор... Это крайне печальная ситуация, и я очень надеюсь, что вскоре смогу вернуться в эти прекрасные страны, чтобы исполнять там новую музыку", — сказал тогда артист.

Кроме того, его выступление на Евровидении поставит россиянка Алина Пязок, которая уже неоднократно с ним сотрудничала и снимала ему клипы.

Ранее стало известно, что один из участников "Евровидения-2025" может отказаться от участия в конкурсе. Также 8 февраля украинцы выбрали победителя Национального отбора на Евровидение-2025, который представит нашу страну в Швейцарии.