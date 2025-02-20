Розчиняюсь - нова пісня Jerry Heil - слухати

Jerry Heil у витонченому вікторіанському луці. Фото: instagram.com/jerry.heil

Співачка й авторка пісень Jerry Heil, яка цього літа стала членкинею Академії звукозапису Grammy, презентувала нову ліричну пісню про кохання — "РОЗЧИНЯЮСЬ", в якій кожен знайде свою історію.

Пісня поєднує два вірші Юрія Іздрика, "Cycles" та "Solvere", у відверте музичне зізнання, яке оживає завдяки імпровізації віртуозного піаніста Євгена Хмари.

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"РОЗЧИНЯЮСЬ" — це результат творчої колаборації трьох видів мистецтва: поезії, інструментальної музики та співу. Я давно захоплююся творчістю Юрія Іздрика — його поезія завжди відчувалася мені як пісні, у яких просто ще немає мелодій. Так само захоплююсь неймовірним композитором Євгеном Хмарою, тому створити таке творче тріо було природним кроком. Скрутні часи створили гарну тенденцію — ми все частіше звертаємося до митців, що відійшли в історію, надихаємося ними. Проте так само важливо підтримувати та знати творчість тих, хто створює культуру тут і зараз, пліч-о-пліч з нами.

Робота над цією піснею була чистою та нефільтрованою творчою енергією. Я безмежно вдячна за цю синергію, адже саме так народжується справжнє мистецтво — через взаємодію різних форм і душ", — ділиться Jerry Heil у своєму Instagram​​.

Jerry Heil в вікторіанському образі. Фото: instagram.com/jerry.heil

Вперше "РОЗЧИНЯЮСЬ" прозвучала на великому сольному концерті Jerry Heil у Київському МЦКМ перед її участю в Євробаченні-2024. З того часу пісня стала важливою частиною концертної програми співачки та здобула популярність серед її слухачів.

"Я неймовірно радий співпраці з Яною, яку вважаю надзвичайно талановитою та багатогранною артисткою, яка постійно прагне самовдосконалення. Вона невтомно шукає нові формати звучання і не боїться експериментувати. Ця пісня народилася в неймовірному творчому потоці. Якщо деякі композиції створюються тижнями чи місяцями, то в цьому випадку ми зібралися на студії, і, здається, вже з першого разу вона зазвучала саме так, як сьогодні чує її слухач. Це творчість на 100%", — ділиться Євген Хмара.

Кадри першого живого виконання пісні разом з Євгеном Хмарою увійшли до офіційного муд-відео, яке вже доступне на YouTube-каналі Jerry Heil. У ньому поєднані кадри з концерту та бекстейдж зі зйомки обкладинки на пісню, де співачка постає в новому для себе романтичному вікторіанському образі.

Jerry Heil у вінтажному образі XIX століття. Фото: instagram.com/jerry.heil

"РОЗЧИНЯЮСЬ" — другий сингл з майбутнього альбому Jerry Heil, до якого також увійде її зимовий хіт "СНІГ", випущений наприкінці 2024 року. Альбом вразить сміливими рішеннями, несподіваними колабораціями та відвертими текстами. Як зазначає сама Jerry Heil: "Кожен трек цього альбому — це сповідь одного з моїх архетипів".

Нагадаємо, що нещодавно Jerry Heil відвідала Лос-Анджелес, щоб взяти участь у одній з найпрестижніших музичних премій світу — Grammy. Артистка спробувала свої сили в номінації Best Song For Social Change з піснею "#AllEyesOnKids", щоб привернути увагу до важливої теми — викрадення українських дітей Росією.