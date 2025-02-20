Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Євробачення arrow Jerry Heil випустила другий сингл з майбутнього альбому arrow

Jerry Heil випустила другий сингл з майбутнього альбому

20 лютого 2025 01:05
Олексій Харченко - Редактор
Розчиняюсь - нова пісня Jerry Heil - слухати
Jerry Heil у витонченому вікторіанському луці. Фото: instagram.com/jerry.heil
Олексій Харченко - Редактор

Співачка й авторка пісень Jerry Heil, яка цього літа стала членкинею Академії звукозапису Grammy, презентувала нову ліричну пісню про кохання — "РОЗЧИНЯЮСЬ", в якій кожен знайде свою історію. 

Пісня поєднує два вірші Юрія Іздрика, "Cycles" та "Solvere", у відверте музичне зізнання, яке оживає завдяки імпровізації віртуозного піаніста Євгена Хмари.

Читайте також:

"РОЗЧИНЯЮСЬ" — це результат творчої колаборації трьох видів мистецтва: поезії, інструментальної музики та співу. Я давно захоплююся творчістю Юрія Іздрика — його поезія завжди відчувалася мені як пісні, у яких просто ще немає мелодій. Так само захоплююсь неймовірним композитором Євгеном Хмарою, тому створити таке творче тріо було природним кроком. Скрутні часи створили гарну тенденцію — ми все частіше звертаємося до митців, що відійшли в історію, надихаємося ними. Проте так само важливо підтримувати та знати творчість тих, хто створює культуру тут і зараз, пліч-о-пліч з нами.

Робота над цією піснею була чистою та нефільтрованою творчою енергією. Я безмежно вдячна за цю синергію, адже саме так народжується справжнє мистецтво — через взаємодію різних форм і душ", — ділиться Jerry Heil у своєму Instagram​​.

Пісня Jerry Heil Розчиняюсь - слухати
Jerry Heil в вікторіанському образі. Фото: instagram.com/jerry.heil

Вперше "РОЗЧИНЯЮСЬ" прозвучала на великому сольному концерті Jerry Heil у Київському МЦКМ перед її участю в Євробаченні-2024. З того часу пісня стала важливою частиною концертної програми співачки та здобула популярність серед її слухачів.

"Я неймовірно радий співпраці з Яною, яку вважаю надзвичайно талановитою та багатогранною артисткою, яка постійно прагне самовдосконалення. Вона невтомно шукає нові формати звучання і не боїться експериментувати. Ця пісня народилася в неймовірному творчому потоці. Якщо деякі композиції створюються тижнями чи місяцями, то в цьому випадку ми зібралися на студії, і, здається, вже з першого разу вона зазвучала саме так, як сьогодні чує її слухач. Це творчість на 100%", — ділиться Євген Хмара.

Кадри першого живого виконання пісні разом з Євгеном Хмарою увійшли до офіційного муд-відео, яке вже доступне на YouTube-каналі Jerry Heil. У ньому поєднані кадри з концерту та бекстейдж зі зйомки обкладинки на пісню, де співачка постає в новому для себе романтичному вікторіанському образі.

Пісня Jerry Heil на вірші Іздрика
Jerry Heil у вінтажному образі XIX століття. Фото: instagram.com/jerry.heil

"РОЗЧИНЯЮСЬ" — другий сингл з майбутнього альбому Jerry Heil, до якого також увійде її зимовий хіт "СНІГ", випущений наприкінці 2024 року. Альбом вразить сміливими рішеннями, несподіваними колабораціями та відвертими текстами. Як зазначає сама Jerry Heil: "Кожен трек цього альбому — це сповідь одного з моїх архетипів".

Нагадаємо, що нещодавно Jerry Heil відвідала Лос-Анджелес, щоб взяти участь у одній з найпрестижніших музичних премій світу — Grammy. Артистка спробувала свої сили в номінації Best Song For Social Change з піснею "#AllEyesOnKids", щоб привернути увагу до важливої теми — викрадення українських дітей Росією.

Jerry Heil вірші пісня презентація альбом

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:53 Перемога Реала над Ман Сіті побила рекорди — реакція Анчелотті

01:32 Боєць погрожував командиру гранатою — суд жорстко покарав за це

01:30 Яку армію можна зібрати за контрактом "18-24" — в ОП дали дані

01:28 Трампа "коронували" у Білому домі — він скочується у деспотизм

01:05 Jerry Heil випустила другий сингл з майбутнього альбому

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Термінова новина

00:44 Харків під атакою балістики — вже є вибухи у місті

00:30 Повторна ВЛК — хто обирає дату, громадянин чи ТЦК

00:28 Через бомбардування Херсону є постраждалі — скільки поранених

00:15 Ворог другий день поспіль атакує Одесу — що відбувається у місті

00:15 Реал завдяки хет-трику Мбаппе переміг Ман Сіті в ЛЧ — як це було

01:53 Перемога Реала над Ман Сіті побила рекорди — реакція Анчелотті

01:32 Боєць погрожував командиру гранатою — суд жорстко покарав за це

01:30 Яку армію можна зібрати за контрактом "18-24" — в ОП дали дані

01:28 Трампа "коронували" у Білому домі — він скочується у деспотизм

01:05 Jerry Heil випустила другий сингл з майбутнього альбому

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Термінова новина

00:44 Харків під атакою балістики — вже є вибухи у місті

00:30 Повторна ВЛК — хто обирає дату, громадянин чи ТЦК

00:28 Через бомбардування Херсону є постраждалі — скільки поранених

00:15 Ворог другий день поспіль атакує Одесу — що відбувається у місті

00:15 Реал завдяки хет-трику Мбаппе переміг Ман Сіті в ЛЧ — як це було

06:52 Проти Шольца і за Україну — хто такий кандидатат у канцлери Мерц

06:40 Як заробляти на брухті — ціни на латунь в Україні у лютому

18 лютого 2025

22:33 Одесити створили застосунок, який рятує життя

06:52 Думка змінена — як Олаф Шольц впливав на війну в Україні

06:40 Зміни на ринку металу в Україні — які ціни на алюміній у лютому

04:55 Прогнози невтішні — що буде з курсом долара та до чого готуватись

17 лютого 2025

06:40 Ринок брухту в Україні — як змінились ціни на мідь у лютому

06:27 Продати чи зареєструвати — що робити з українськими авто в ЄС

16 лютого 2025

06:40 Гроші за брухт — які тарифи на чормет в Україні у лютому

15 лютого 2025

06:52 Експеримент на молоді — підводне каміння контракту для 18-річних

Text

19:00 Бахматов повідомив про корупцію у Києві — ефір Київського часу

Text

18:20 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

16:58 Франція проводить другу зустріч щодо України — трансляція

Text

16:03 Синоптик Луценко повідомив, коли чекати потепління в Україні

Text

13:40 Буданов зробив заяву про переговори без України — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Зеленський назвав головні принципи миру — ефір Ранок.LIVE

Text

06:23 Вибори в Україні у 2025 році — ексзамголови ЦВК назвав шанси

18 лютого 2025
Text

23:57 У ЦВК відповіли, чи плануються вибори в Україні

Text

23:20 Трамп виступив з терміновим зверненням — ефір Новини.LIVE

Text

21:00 Прогнози щодо врожаю невтішні — Соломчук про агросектор України

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:02 На екрані смартфона з'явилася літера "E" — що це та як діяти

06:03 Найсмачніша каша в світі — мало хто знає цей рецепт

17 лютого 2025

07:15 Українці можуть втратити єдине житло у березні — кого виселять

8 лютого 2025

06:12 Сніданок із 90-х "на вагу золота" — багато хто забув, а даремно

11 лютого 2025

21:42 Українці можуть зробити КТ та МРТ безкоштовно — де та як

17 лютого 2025

18:35 Мінімалка у 2025 — чи планують підвищувати виплати з 1 березня

10 лютого 2025

11:16 Деякі українці не зможуть зайти в метро — кого не пустять у 2025

7 лютого 2025

16:01 Сміливі та стильні — 5 коротких стрижок, які підкорять 2025

11 лютого 2025

09:40 Які документи підтверджують право власності на нерухомість

9 лютого 2025

12:08 Найвигідніші мобільні тарифи 2025 року — що обрати українцям 60+