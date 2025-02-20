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Jerry Heil выпустила второй сингл из будущего альбома

20 февраля 2025 01:05
Алексей Харченко - Редактор
Розчиняюсь - новая песня Jerry Heil - слушать
Jerry Heil в изящном викторианском луке. Фото: instagram.com/jerry.heil
Алексей Харченко - Редактор

Певица и автор песен Jerry Heil, которая этим летом стала членом Академии звукозаписи Grammy, представила новую лирическую песню о любви — "РОЗЧИНЯЮСЬ", в которой каждый найдет свою историю.

Песня объединяет два стихотворения Юрия Издрика, "Cycles" и "Solvere", в откровенное музыкальное признание, которое оживает благодаря импровизации виртуозного пианиста Евгения Хмары.

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"РОЗЧИНЯЮСЬ" — это результат творческой коллаборации трех видов искусства: поэзии, инструментальной музыки и пения. Я давно увлекаюсь творчеством Юрия Издрика — его поэзия всегда ощущалась мне как песни, в которых просто еще нет мелодий. Так же восхищаюсь невероятным композитором Евгением Хмарой, поэтому создать такое творческое трио было естественным шагом. Трудные времена создали хорошую тенденцию — мы все чаще обращаемся к художникам, которые отошли в историю, вдохновляемся ими. Однако так же важно поддерживать и знать творчество тех, кто создает культуру здесь и сейчас, бок о бок с нами.

Работа над этой песней была чистой и нефильтрованной творческой энергией. Я бесконечно благодарна за эту синергию, ведь именно так рождается настоящее искусство — через взаимодействие различных форм и душ", — делится Jerry Heil в своем Instagram.

Пісня Jerry Heil Розчиняюсь - слухати
Jerry Heil в викторианском образе. Фото: instagram.com/jerry.heil

Впервые "Розчиняюсь" прозвучала на большом сольном концерте Jerry Heil в Киевском МЦКИ перед ее участием в Евровидении-2024. С тех пор песня стала важной частью концертной программы певицы и получила популярность среди ее слушателей.

"Я невероятно рад сотрудничеству с Яной, которую считаю чрезвычайно талантливой и многогранной артисткой, которая постоянно стремится к самосовершенствованию. Она неутомимо ищет новые форматы звучания и не боится экспериментировать. Эта песня родилась в невероятном творческом потоке. Если некоторые композиции создаются неделями или месяцами, то в этом случае мы собрались на студии, и, кажется, уже с первого раза она зазвучала именно так, как сегодня слышит ее слушатель. Это творчество на 100%", — делится Евгений Хмара.

Кадры первого живого исполнения песни вместе с Евгением Хмарой вошли в официальное муд-видео, которое уже доступно на YouTube-канале Jerry Heil. В нем объединены кадры с концерта и бэкстейдж со съемки обложки на песню, где певица предстает в новом для себя романтическом викторианском образе.

Пісня Jerry Heil на вірші Іздрика
Jerry Heil в винтажном образе XIX века. Фото: instagram.com/jerry.heil

"РОЗЧИНЯЮСЬ" — второй сингл из будущего альбома Jerry Heil, в который также войдет ее зимний хит "СНІГ", выпущенный в конце 2024 года. Альбом поразит смелыми решениями, неожиданными коллаборациями и откровенными текстами. Как отмечает сама Jerry Heil: "Каждый трек этого альбома — это исповедь одного из моих архетипов".

Напомним, что недавно Jerry Heil посетила Лос-Анджелес, чтобы принять участие в одной из самых престижных музыкальных премий мира — Grammy. Артистка попробовала свои силы в номинации Best Song For Social Change с песней "#AllEyesOnKids", чтобы привлечь внимание к важной теме — похищение украинских детей Россией.

Jerry Heil стихи песня презентация альбом

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