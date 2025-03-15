Євробачення 2025 — представницю Грузії вимагають дискваліфікувати

Маріам Шенгелія. Фото: instagram.com/mariam_shengeliaa1

Навколо "Євробачення-2025" розгорівся черговий скандал. У мережі вимагають дискваліфікувати представницю Грузії Маріам Шенгелію (Mariam Shengelia) з пісенного конкурсу.

На сторінці "Євробачення" в Instagram у бік артистки посипалися негативні коментарі.

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Маріам Шенгелію вимагають дискваліфікувати

14 березня Грузія оголосила, що співачка представить країну на конкурсі у Базелі із піснею Freedom.

Однак користувачів мережі та багатьох громадян Грузії обурив такий вибір учасниці і тепер вони вимагають дискваліфікувати співачку. Причиною хейту в бік Шенгелії стала її прихильність до проросійської партії "Грузинська мрія".

"Я грузин і мені це дуже не подобається!".

"Путіністка — це те, що нам було "потрібно" для цього сезону Євробачення".

"Не забудь подякувати Бідзіну (проросійський політик, експрем'єр-міністр Грузії — Ред.)".

"Вона ж виступала проти Європи, то чого ж тепер збирається на "Євробачення?".

"Закрийте їй рота! З нею нам не бачити ані Європи, ані Євробачення!".

Як стало відомо, у лютому 2022 року Маріам підтримала Україну та виступила проти проросійської влади в Грузії. Але потім швидко змінила свою думку. Співачка почала підтримувати "Грузинську мрію" та навіть брала участь в їхніх пропагандистських заходах.

Окрім того, співачку розкритикували за вибір пісні. Багатьох обурило, що так, хто підтримує проросійських режим, буде співати про свободу (Freedom — англ. свобода).

"Свобода? Ви мабуть знущаєтеся?".

"Свобода з нинішнім урядом? Звучить дуже політично".

"Вона не знає, що таке свобода".

"Співати про свободу в твоєму випадку — це цинічно".

Нагадаємо, раніше Італія вимагала дискваліфікувати представника Естонії через його пісню. Також одна з учасниць "Євробачення-2025" поскаржилася на сувору цензуру.