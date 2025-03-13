Євробачення-2025 — учасницю від Фінляндії змусили змінювати образ

Співачка Еріки Вікман. Фото: instagram.com/erikavikman

Європейська мовна спілка (EBU) вважає образ представниці Фінляндії для "Євробачення-2025" Еріки Вікман занадто вульгарним. Артистка відреагувала на критику спілки.

Про це повідомляє Expressen.

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Артистка обрала для виступу на конкурсі чорне боді з латексу, яке оголює її сідниці, та доповнила його латексними ботфортами. Європейська мовна спілка (EBU) заявила, що її образ занадто відвертий.

Вікман заявила, що вимушена змінити свій одяг, проте це суперечить її внутрішнім переконанням.

"Мені хочуть прикрити д*пу. Доводиться грати за їхніми правилами і змінювати вбрання. Але я відчуваю себе трохи двояко: вони думають, що проблема мого шоу в тому, що воно "занадто", але вся моя суть в тому, щоб бути "занадто", — заявила Вікман.

Нагадаємо, букмекери змінили прогнози щодо переможця "Євробачення-2025". Також ведучий Тімур Мірошниченко відповів, скільки років ще планує коментувати "Євробачення" в Україні.