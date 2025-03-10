Євробачення-2025 — гурт Ziferblat презентував оновлену версію пісні "Bird of Pray"

Гурт Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band

Представники України на "Євробаченні-2025" гурт Ziferblat презентували конкурсну версію пісні "Bird of Pray". З цією композицією артисти виступлять в травні у швейцарському місті Базель.

Відео було опубліковане на YouTube.

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Оновлена версія пісні "Bird of Pray"

Повідомляється, що до роботи над створенням фінальної версії треку долучився саундпродюсер Антон Чілібі, який працював над піснями Teresa & Maria для Alyona Alyona та Jerry Heil та Stefania для Kalush Orchestra.

В новій версії композиції артисти полегшили вокальні партії в приспіві, проте додали більш оркестрове звучання. Після внесених змін, загадкові паузи на початку зберігають інтригу, проте не розкривають всю суть пісні з перших секунд.

"Ми свідомо шукали людину, яка вже має досвід створення пісень саме для Євробачення. Цей косметичний ремонт дозволив нам інтегрувати елементи, які, сподіваємось, резонуватимуть із єврофанською спільнотою", — поділились артисти.

Нагадаємо, співак Артем Пивоваров презентував спільну пісню із гуртом Kalush Orchestra, які перемогли на "Євробаченні" у 2022 році. Також телеведуча Леся Нікітюк здивувала заявою про те, що мала вести цьогорічний Нацвідбір на "Євробачення-2025".