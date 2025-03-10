Євробачення-2025 — гурт Ziferblat презентував оновлену версію пісні "Bird of Pray"

Гурт Ziferblat презентував оновлену пісню на Євробачення-2025
Представники України на "Євробаченні-2025" гурт Ziferblat презентували конкурсну версію пісні "Bird of Pray". З цією композицією артисти виступлять в травні у швейцарському місті Базель.
Відео було опубліковане на YouTube.
Оновлена версія пісні "Bird of Pray"
Повідомляється, що до роботи над створенням фінальної версії треку долучився саундпродюсер Антон Чілібі, який працював над піснями Teresa & Maria для Alyona Alyona та Jerry Heil та Stefania для Kalush Orchestra.
В новій версії композиції артисти полегшили вокальні партії в приспіві, проте додали більш оркестрове звучання. Після внесених змін, загадкові паузи на початку зберігають інтригу, проте не розкривають всю суть пісні з перших секунд.
"Ми свідомо шукали людину, яка вже має досвід створення пісень саме для Євробачення. Цей косметичний ремонт дозволив нам інтегрувати елементи, які, сподіваємось, резонуватимуть із єврофанською спільнотою", — поділились артисти.
Нагадаємо, співак Артем Пивоваров презентував спільну пісню із гуртом Kalush Orchestra, які перемогли на "Євробаченні" у 2022 році. Також телеведуча Леся Нікітюк здивувала заявою про те, що мала вести цьогорічний Нацвідбір на "Євробачення-2025".
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