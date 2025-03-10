Евровидение-2025 - Ziferblat презентовали обновленную версию песни «Bird of Pray»

Группа Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band

Представители Украины на "Евровидении-2025" группа Ziferblat презентовали конкурсную версию песни "Bird of Pray". С этой композицией артисты выступят в мае в швейцарском городе Базель.

Видео было опубликовано на YouTube.

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Обновленная версия песни "Bird of Pray"

Сообщается, что к работе над созданием финальной версии трека присоединился саундпродюсер Антон Чилиби, который работал над песнями Teresa & Maria для Alyona Alyona и Jerry Heil и Stefania для Kalush Orchestra.

В новой версии композиции артисты облегчили вокальные партии в припеве, однако добавили более оркестровое звучание. После внесенных изменений, загадочные паузы в начале сохраняют интригу, однако не раскрывают всю суть песни с первых секунд.

"Мы сознательно искали человека, который уже имеет опыт создания песен именно для Евровидения. Этот косметический ремонт позволил нам интегрировать элементы, которые, надеемся, будут резонировать с еврофанским сообществом", — поделились артисты.

Напомним, певец Артем Пивоваров презентовал совместную песню с группой Kalush Orchestra, которые победили на "Евровидении" в 2022 году. Также телеведущая Леся Никитюк удивила заявлением о том, что должна была вести нынешний Нацотбор на "Евровидение-2025".