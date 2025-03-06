Євробачення 2025 — Леся Нікітюк відмовилася бути ведучою Нацвідбору

Телеведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк здивувала шанувальників зізнанням, що мала вести цьогорічний Нацвідбір на "Євробачення-2025". Але замість неї глядачі побачили Машу Єфросиніну.

У коментарі "Ранок у великому місті" Леся пояснила, чому відмовилася бути ведучою шоу.

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Виявляється цього року роль ведучої пісенного відбору пропонували саме Нікітюк. Як розповіла знаменитість, вона завжди мріяла стати частиною "Євробачення", але цього року була змушена відмовитися від участі у проєкті.

За словами Леся, причиною відмови став її напружений графік та зайнятість у дні проведення Нацвідбору.

"Мені запропонували вести. Я дуже люблю "Євробачення" з дитинства, і це була моя мрія вести Нацвідбір. Але цього разу просто по датах не вийшло", — поділилася Нікітюк.

Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Тож цього року ведучими Нацвідбору стали Маша Єфросиніна, Тимур Мірошниченко та Василь Байдак.

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