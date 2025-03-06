В Україні змінили правила виїзду для митців — чи поїде гурт Ziferblat на Євробачення

Гурт Ziferblat. Фото: facebook.com/ZiferblatBand

В Україні змінила правила виїзду за кордон для митців та медійників. У Міністерстві культури пояснили, чи зможе гурт Ziferblat поїхати до Швейцарії, аби взяти участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2025".

Про це розповіла заступниця міністра Галина Григоренко, передає "Суспільне".

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Участь Ziferblat в конкурсі

Григоренко зазначила, що гурт не має статусу критичності, однак будуть проводити обговорення, як його відправити.

"Я думаю, що ми можемо цей захід вважати таким, до якого дотичне Міністерство культури, тобто внести в план роботи Мінкульту. Щоб дозволити взяти участь в конкурсі не лише гурту, а і всій команді", — додала заступниця міністра.

Нагадаємо, на "Євробаченні-2025" від Мальти виступить співачка Міріана Конте з піснею під назвою Kant. Однак композиція не була допущена до відбору.

Також реп-виконавець з Естонії Томмі Кеш, який представлятиме свою країну на "Євробаченні-2025", перепросив в італійців за свою пісню.