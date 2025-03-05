Скандал на Євробаченні — пісня учасниці потрапила під цензуру

Представниця Мальти на "Євробаченні-2025" Міріана Конте. Фото: Malta Today

На цьогорічному пісенному конкурсі "Євробаченні-2025" Мальту представить співачка Міріана Конте з композицією Kant. Пісня артистки не пройшла цензуру відбору через співзвучність її назви із грубою лайкою на англійській мові.

Про це пише Eurovoix.

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Міріана Конте хотіла виступити на конкурсі із піснею Kant, що з мальтійської перекладається як "спів". Проте це слово співзвучне із грубою лайкою англійською c*nt, яка означає жіночі геніталії.

Після численних скарг Європейська мовна спілка (EBU) провела відповідну перевірку та оргкомітет "Євробачення" заборонив Міріані співати свою композицію на сцену конкурсу.

Дівчина вже відреагувала на рішення Спілки та відкрито заявила, що не збирається відмовлятися від своєї мрії.

"Я й шокована, і розчарована, особливо зважаючи на те, що в нас залишилося менше ніж тиждень до подачі пісні, я обіцяю вам: шоу продовжиться — Діва не впаде", — заявила вона.

Нагадаємо, реп-виконавець з Естонії Томмі Кеш перепросив в італійців за пісню Espresso Macchiato.Також лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вперше розповів, чому артисти ніколи не брали участі в "Євробаченні".