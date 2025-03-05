Євробачення 2025 — Юстина Стечковська висловилася про пісню Ziferblat

Представниця Польщі на Євробаченні-2025 оцінила пісню від України
Представниця Польщі на пісенному конкурсі "Євробачення-2025" Юстина Стечковська висловила свою думку про конкурсну пісню гурту Ziferblat. Співачка оцінила трек Bird of Pray, з яким представники Україні виступатимуть у Базелі.
Відео артистка поділилася на своїй сторінці в TikTok.
Юстина Стечковська оцінила пісню Ziferblat
Напередодні конкурсу співачка встигла познайомитися із піснею своїх суперників та зізналася, що тепер трек українського гурту не виходить в неї з голови.
На відео Стечковська навіть виконала уривок із пісні Bird of Pray, який особливо припав їй до душі.
@justyna_steczkowska
Co to za piosenka?😍 ♥️ @Ziferblat ♥️ #Eurowizja2025 #Eurovision2025 #PolandInEurovision #ESC2025 #Gaja #EurovisionPolska #JustynaSteczkowska #Ziferblat #BirdOfPray♬ dźwięk oryginalny - Justyna Steczkowska
"От ніяк з голови не йде у мене фрагмент чудової пісні. Слухайте, що саме я маю на увазі: "Зайде-зайдеш і до мене, моя пташка", — сказала співачка.
Нагадаємо, днями букмекери оцінили шанси України на перемогу в "Євробаченні-2025". Також ми писали, що представник Естонії перепросив в італійців за свою пісню.
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