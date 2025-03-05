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Представниця Польщі на Євробаченні-2025 оцінила пісню від України

5 березня 2025 14:01
Олексій Харченко - Редактор
Євробачення 2025 — Юстина Стечковська висловилася про пісню Ziferblat
Юстина Стечковська. Фото: instagram.com/justynasteczkowska
Олексій Харченко - Редактор

Представниця Польщі на пісенному конкурсі "Євробачення-2025" Юстина Стечковська висловила свою думку про конкурсну пісню гурту Ziferblat. Співачка оцінила трек Bird of Pray, з яким представники Україні виступатимуть у Базелі.

Відео артистка поділилася на своїй сторінці в TikTok.

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Напередодні конкурсу співачка встигла познайомитися із піснею своїх суперників та зізналася, що тепер трек українського гурту не виходить в неї з голови.

На відео Стечковська навіть виконала уривок із пісні Bird of Pray, який особливо припав їй до душі.

"От ніяк з голови не йде у мене фрагмент чудової пісні. Слухайте, що саме я маю на увазі: "Зайде-зайдеш і до мене, моя пташка", — сказала співачка.

Нагадаємо, днями букмекери оцінили шанси України на перемогу в "Євробаченні-2025". Також ми писали, що представник Естонії перепросив в італійців за свою пісню.

Польща Україна пісня конкурс Євробачення 2025

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