Евровидение 2025 — Юстина Стечковская высказалась о песне Ziferblat

Участница из Польши на Евровидении-2025 оценила песню от Украины
Представительница Польши на песенном конкурсе "Евровидение-2025" Юстина Стечковская высказала свое мнение о конкурсной песне группы Ziferblat. Певица оценила трек Bird of Pray, с которым представители Украины будут выступать в Базеле.
Видео артистка поделилась на своей странице в TikTok.
Юстина Стечковская оценила песню Ziferblat
Накануне конкурса певица успела ознакомиться с песней своих соперников и призналась, что теперь трек украинской группы не выходит у нее из головы.
На видео Стечковская даже исполнила отрывок из песни Bird of Pray, который особенно пришелся ей по душе.
@justyna_steczkowska
Co to za piosenka?😍 ♥️ @Ziferblat ♥️ #Eurowizja2025 #Eurovision2025 #PolandInEurovision #ESC2025 #Gaja #EurovisionPolska #JustynaSteczkowska #Ziferblat #BirdOfPray♬ dźwięk oryginalny - Justyna Steczkowska
"Вот никак из головы не идет у меня фрагмент замечательной песни. Слушайте, что именно я имею в виду: "Зайде-зайдеш і до мене, моя пташка", — сказала певица.
Напомним, на днях букмекеры оценили шансы Украины на победу в "Евровидении-2025". Также мы писали, что представитель Эстонии извинился перед итальянцами за свою песню.
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