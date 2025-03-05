Евровидение 2025 — Юстина Стечковская высказалась о песне Ziferblat

Юстина Стечковская. Фото: instagram.com/justynasteczkowska

Представительница Польши на песенном конкурсе "Евровидение-2025" Юстина Стечковская высказала свое мнение о конкурсной песне группы Ziferblat. Певица оценила трек Bird of Pray, с которым представители Украины будут выступать в Базеле.

Видео артистка поделилась на своей странице в TikTok.

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Юстина Стечковская оценила песню Ziferblat

Накануне конкурса певица успела ознакомиться с песней своих соперников и призналась, что теперь трек украинской группы не выходит у нее из головы.

На видео Стечковская даже исполнила отрывок из песни Bird of Pray, который особенно пришелся ей по душе.

"Вот никак из головы не идет у меня фрагмент замечательной песни. Слушайте, что именно я имею в виду: "Зайде-зайдеш і до мене, моя пташка", — сказала певица.

Напомним, на днях букмекеры оценили шансы Украины на победу в "Евровидении-2025". Также мы писали, что представитель Эстонии извинился перед итальянцами за свою песню.