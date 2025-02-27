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Стало відомо, який вигляд має талісман Євробачення-2025

27 лютого 2025 15:40
Олексій Харченко - Редактор
Євробачення-2025 — опубліковано талісман цьогорічного конкурсу
Візуальна концепція сцени "Євробачення-2025". Фото: Instagram/eurovision
Олексій Харченко - Редактор

Організатори "Євробачення-2025" разом зі швейцарським мовником SRG SRR офіційно презентували талісман пісенного конкурсу. Маскот Lumo зустрічатиме гостей Базеля в травні.

Про це йдеться на офіційній сторінці мовника.

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Організатори цьогорічного Євробачення вирішили співпрацювати з талановитою молоддю Швейцарії та оголосили творчий конкурс, в якому взяло участь 1100 студентів Базельської академії мистецтва та дизайну FHNW і Базельської школи дизайну.

Перемогу здобула 20-річна Лінн Бруннер, яка вивчає графічний дизайн у Базельській академії мистецтва та дизайну FHNW.

Зазначається, що персонаж Lumo був розроблений, щоб продемонструвати, як б'ється серце Євробачення.

"Люмо втілює нестримну силу музики. Його розкуйовджене кучеряве волосся палає, як полум'я, шалено танцюючи в такт і відображаючи ейфорію пісенного конкурсу "Євробачення". Своїми яскравими кольорами він ілюструє розпал емоцій — від палкого ентузіазму до зігріваючого затишку спільних переживань. Його великі яскраві очі, рот, готовий вибухнути піснею, та виразні руки роблять Люмо радісним послом музичного розмаїття та єдності", — йдеться в описі персонажу.

Стало відомо, який вигляд має талісман Євробачення-2025 - фото 1
Маскот Євробачення-2025 Lumo. Фото: eurovision.tv

Нагадаємо, що один із конкурсантів "Євробачення-2025" відмовився від участі в конкурсі. Також ми писали, що Італія вимагає дискваліфікувати представника Естонії.

Швейцарія Дизайн конкурс талісман Євробачення 2025

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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