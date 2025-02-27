Євробачення-2025 — опубліковано талісман цьогорічного конкурсу

Візуальна концепція сцени "Євробачення-2025". Фото: Instagram/eurovision

Організатори "Євробачення-2025" разом зі швейцарським мовником SRG SRR офіційно презентували талісман пісенного конкурсу. Маскот Lumo зустрічатиме гостей Базеля в травні.

Про це йдеться на офіційній сторінці мовника.

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Маскот Євробачення-2025

Організатори цьогорічного Євробачення вирішили співпрацювати з талановитою молоддю Швейцарії та оголосили творчий конкурс, в якому взяло участь 1100 студентів Базельської академії мистецтва та дизайну FHNW і Базельської школи дизайну.

Перемогу здобула 20-річна Лінн Бруннер, яка вивчає графічний дизайн у Базельській академії мистецтва та дизайну FHNW.

Зазначається, що персонаж Lumo був розроблений, щоб продемонструвати, як б'ється серце Євробачення.

"Люмо втілює нестримну силу музики. Його розкуйовджене кучеряве волосся палає, як полум'я, шалено танцюючи в такт і відображаючи ейфорію пісенного конкурсу "Євробачення". Своїми яскравими кольорами він ілюструє розпал емоцій — від палкого ентузіазму до зігріваючого затишку спільних переживань. Його великі яскраві очі, рот, готовий вибухнути піснею, та виразні руки роблять Люмо радісним послом музичного розмаїття та єдності", — йдеться в описі персонажу.

Маскот Євробачення-2025 Lumo. Фото: eurovision.tv

Нагадаємо, що один із конкурсантів "Євробачення-2025" відмовився від участі в конкурсі. Також ми писали, що Італія вимагає дискваліфікувати представника Естонії.