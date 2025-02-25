TESLENKO виступить у фіналі Нацвідбору в Італії

Український співак TESLENKO. Фото: instagram.com/teslenkoofficial/

Відомий український співак TESLENKO (справжнє ім'я — Олександр Тесленко) пройшов до фіналу Нацвідбору "Євробачення-2025" у Сан-Марино. Хлопець боротиметься за можливість представити країну із 18 іншими виконавцями.

Про це повідомляють організатори Нацвідбору в Італії.

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TESLENKO виступить у суботу, 8 березня, у фіналі Нацвідбору з піснею "STORM".

"TESLENKO — українське музичне відкриття, яке за короткий час завоювало мільйони слухачів, перевищивши 100 мільйонів прослуховувань та 1 мільярд переглядів у TikTok. Два хітові альбоми в топ-3 Apple Music Ukraine, фіналіст Pepsi Superstar і добре відоме обличчя на шоу "Голос країни" та "Танці з зірками"", — йдеться в повідомленні.

Раніше TESLENKO відмовився від участі в українському Нацвідборі через те, що його звинувачували у хайпі на чутливій темі.

Також ми писали про вартість квитків на півфінали та фінал пісенного конкурсу Євробачення, який відбудеться з 13 по 17 травня у Швейцарії, місто Базель.