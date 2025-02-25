TESLENKO выступит в финале Нацотбора в Италии

Украинский певец TESLENKO. Фото: instagram.com/teslenkoofficial/

Известный украинский певец TESLENKO (настоящее имя - Александр Тесленко) прошел в финал Нацотбора "Евровидения-2025" в Сан-Марино. Парень будет бороться за возможность представить страну с 18 другими исполнителями.

Об этом сообщают организаторы Нацотбора в Италии.

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TESLENKO выступит в субботу, 8 марта, в финале Нацотбора с песней "STORM".

"TESLENKO — украинское музыкальное открытие, которое за короткое время завоевало миллионы слушателей, превысив 100 миллионов прослушиваний и 1 миллиард просмотров в TikTok. Два хитовых альбома в топ-3 Apple Music Ukraine, финалист Pepsi Superstar и хорошо известное лицо на шоу "Голос страны" и "Танцы со звездами"", — говорится в сообщении.

Ранее TESLENKO отказался от участия в украинском Нацотборе из-за того, что его обвиняли в хайпе на чувствительной теме.

Также мы писали о стоимости билетов на полуфиналы и финал песенного конкурса Евровидение, который состоится с 13 по 17 мая в Швейцарии, город Базель.