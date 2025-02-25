Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Евровидение arrow Украинец прошел в финал Нацотбора "Евровидения" в Италии arrow

Украинец прошел в финал Нацотбора "Евровидения" в Италии

25 февраля 2025 17:15
Алексей Харченко - Редактор
TESLENKO выступит в финале Нацотбора в Италии
Украинский певец TESLENKO. Фото: instagram.com/teslenkoofficial/
Алексей Харченко - Редактор

Известный украинский певец TESLENKO (настоящее имя - Александр Тесленко) прошел в финал Нацотбора "Евровидения-2025" в Сан-Марино. Парень будет бороться за возможность представить страну с 18 другими исполнителями.

Об этом сообщают организаторы Нацотбора в Италии.

Читайте также:

TESLENKO может представить Италию на Евровидении

TESLENKO выступит в субботу, 8 марта, в финале Нацотбора с песней "STORM".

"TESLENKO — украинское музыкальное открытие, которое за короткое время завоевало миллионы слушателей, превысив 100 миллионов прослушиваний и 1 миллиард просмотров в TikTok. Два хитовых альбома в топ-3 Apple Music Ukraine, финалист Pepsi Superstar и хорошо известное лицо на шоу "Голос страны" и "Танцы со звездами"", — говорится в сообщении.

Ранее TESLENKO отказался от участия в украинском Нацотборе из-за того, что его обвиняли в хайпе на чувствительной теме.

Также мы писали о стоимости билетов на полуфиналы и финал песенного конкурса Евровидение, который состоится с 13 по 17 мая в Швейцарии, город Базель.

Италия певец украинские звезды конкурс Евровидение 2025

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:51 Костенко назвал гарантии, которые Украина должна получить от ЕС

Text

17:50 Умеров назвал Европе условие для мира в Украине — эфир Вечір.LIVE

17:45 Добровольные страховые взносы — можно ли платить в 60 лет

17:45 Южный мост могли открыть еще в 2024 году — детали от КГВА

17:30 Николаев теряет около 40% доходов из-за неработающих портов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:29 Google представил Code Assist — ИИ-ассистент для программистов

17:26 В Укргидрометцентре назвали, где завтра еще удержится -17 °C

17:15 Чмут ответил, что будет, если война не закончится в 2025 году

17:14 Зеленский обсудил с премьером Бельгии поддержку Украины

17:12 Буданов прокомментировал роль международного права в войне

17:51 Костенко назвал гарантии, которые Украина должна получить от ЕС

17:45 Добровольные страховые взносы — можно ли платить в 60 лет

17:45 Южный мост могли открыть еще в 2024 году — детали от КГВА

17:30 Николаев теряет около 40% доходов из-за неработающих портов

17:29 Google представил Code Assist — ИИ-ассистент для программистов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:26 В Укргидрометцентре назвали, где завтра еще удержится -17 °C

17:15 Чмут ответил, что будет, если война не закончится в 2025 году

17:14 Зеленский обсудил с премьером Бельгии поддержку Украины

17:12 Буданов прокомментировал роль международного права в войне

17:12 Ценами на яйца уже не удивишь — где украинцам купить дешевле

06:40 Как зарабатывать на золоте — обновленные тарифы ломбардов Украины

05:55 Как изменился курс доллара за три года вторжения РФ — все рекорды

24 февраля 2025

19:25 Три года войны — как изменились экономика и жизнь в Украине

17:07 В Украине прогнозируют 5 IPO за 2 года — начнут с "Укрпочты"

06:40 Как заработать на цветных металлах — цены на латунь в феврале

05:44 Три года большой войны — сколько территорий Украины оккупировано

05:18 Три года войны — какой вклад сделал Львов в поддержку Украины

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

04:13 Триллионы на войну — куда Кремль мог бы потратить деньги

02:51 Сколько финансовой помощи дали Украине с начала большой войны

23 февраля 2025

06:40 Обновленные цены на лом в Украине — где дороже принимают алюминий

Text

17:50 Умеров назвал Европе условие для мира в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Что известно о встрече Трампа и Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Буданов сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

24 февраля 2025
Text

17:50 Зеленский назвал ключевое условие мира — эфир Вечір.LIVE

Text

16:29 Пресс-конференция Зеленского с мировыми лидерами — прямой эфир

Text

13:08 Зеленский озвучил первое условие мира — эфир День.LIVE

Text

08:00 Заявление Зеленского к годовщине вторжения — эфир Ранок.LIVE

23 февраля 2025
Text

21:04 В Германии идет подсчет голосов — прямая трансляция

Text

16:39 Форум "Украина. Год 2025" — эфир пресс-конференции Зеленского

22 февраля 2025
Text

22:11 Трамп выступает с речью на CPAC — прямая трансляция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:16 Украина переходит на летнее время 2025 по новым правилам

17 февраля 2025

07:15 Украинцы могут потерять единственное жилье в марте — кого выселят

21 февраля 2025

07:01 ПриватБанк начнет взимать 80 грн — что и когда станет платным

23 февраля 2025

06:05 Прожиточный минимум и минимальная зарплата — суммы с 1 марта

17 февраля 2025

18:35 Минималка в 2025 — планируют ли повышать выплаты с 1 марта

11 февраля 2025

21:42 Украинцы могут сделать КТ и МРТ бесплатно — где и как

16 февраля 2025

18:09Зеленский назвал количество погибших украинских воинов

20 февраля 2025

05:45 Льготы для украинок 60+ — на какие услуги будут скидки в марте

06:22 ТЦК имеет особый интерес к мужчинам этих профессий — вот список

19 февраля 2025

19:53 В эти особые даты рождаются самые лучшие жены