Євробачення-2025 — на якому місці Україна у рейтингу букмекерів

Гурт Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band

До "Євробачення-2025" ще декілька місяців, але єврофани вже уважно слідкують за рейтингами букмекерів. Представники України на конкурсі гурт Ziferblat збільшив свої шанси на перемогу.

Про це свідчить таблиця букмекерів на сайті Eurovisionworld.

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Гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray вирвався вперед за останні декілька днів. Раніше українські артисти посідали 18 місце, а тепер піднялися на 13 сходинку.

Рейтинг букмекерів на "Євробаченні-2025". Фото: скриншот

Лідируючі позиції у рейтингу посідають Швеція, Франція та Фінляндія. Попри гучний скандал навколо представника Естонії TOMY CASH, країна на четвертому місці ймовірних фіналістів конкурсу. Замикає п'ятірку лідерів Португалія.

Нагадаємо, що один із конкурсантів "Єробачення-2025" відмовився від участі в конкурсі. Також ми писали, що Італія вимагає дискваліфікувати представника Естонії.