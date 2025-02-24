Евровидение-2025 — на каком месте Украина в рейтинге букмекеров

Группа Ziferblat. Фото: instagram.com/ziferblat_band

До "Евровидения-2025" еще несколько месяцев, но еврофаны уже внимательно следят за рейтингами букмекеров. Представители Украины на конкурсе группа Ziferblat увеличила свои шансы на победу.

Об этом свидетельствует таблица букмекеров на сайте Eurovisionworld.

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Группа Ziferblat с песней Bird of Pray вырвалась вперед за последние несколько дней. Ранее украинские артисты занимали 18 место, а теперь поднялись на 13 строчку.

Рейтинг букмекеров на "Евровидении-2025". Фото: скриншот

Лидирующие позиции в рейтинге занимают Швеция, Франция и Финляндия. Несмотря на громкий скандал вокруг представителя Эстонии TOMY CASH, страна на четвертом месте вероятных финалистов конкурса. Замыкает пятерку лидеров Португалия.

Напомним, что один из конкурсантов "Евровидения-2025" отказался от участия в конкурсе. Также мы писали, что Италия требует дисквалифицировать представителя Эстонии.