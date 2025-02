Євробачення-2025 — Італія вимагає дискваліфікації представника Естонії TOMMY CASH

Естонський співак TOMMY CASH. Фото: Instagram/tommycashworld

Навколо пісенного конкурсу "Євробачення-2025" розгорівся справжній скандал. Італійці вимагають дискваліфікувати представника Естонії, співака TOMMY CASH.

Про це пише The Gurdian.

Читайте також:

Італійці проти участі TOMMY CASH у Євробаченні-2025

Співак з Естонії, який вже нарвався на скандал через прихильність до Росії, обурив італійців своєю конкурсною піснею. Артист обрав для шоу трек Espresso Macchiato, в якому оспівує стереотипні уявлення про італійців.

"Ciao bella, I’m Tomaso, addicted to tobacco. Mi like mi coffè very importante. Mi money numeroso, I work around the clocko. That’s why I’m sweating like a mafioso. Life is like spaghetti, it’s hard until you make it (Привіт, кохана, я Томазо, залежний від тютюну. Я дуже люблю каву. У мене багато грошей, я працюю цілодобово. Ось чому я пітнію, як мафіозі. Життя як спагеті, воно важке, поки не звариш його)", — йдеться у рядках TOMMY CASH.

Після прослуховування композиції італійська асоціація Codacons звернулася до організаторів "Євробачення" з вимогою дискваліфікувати співака від участі у конкурсі.

"Багато громадян висловили обурення з приводу пісні, текст якої містить стереотипи про Італію та італійців — звичайні кліше про каву і спагеті, але перш за все про мафію і демонстрацію розкоші, що передає меседж про населення, пов'язане з організованою злочинністю", — йдеться у зверненні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що TOMMY CASH має зв'язки з Росією. Також ми писали, що один з учасників "Євробачення-2025" може відмовитися від участі у конкурсі.