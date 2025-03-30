Як відновити втрачені документи на землю в Україні в 2025 році: інструкція

Чоловік вивчає документи. Фото: Freepik

Документи на землю — це основне підтвердження права власності на ділянку. Без них ви не зможете продати, подарувати чи успадкувати землю і їх втрата — це неприємно, але не критично. Дотримуючись правильної процедури, можна швидко відновити необхідні папери. Але важливо не зволікати, адже без документів ви не зможете повноцінно розпоряджатися своєю землею.

Як наголошують у "Земельному фонді України", якщо документи втрачено або пошкодження важливо діяти за чітким алгоритмом, щоб швидко та без зайвих проблем відновити необхідні папери.

Читайте також:

Зафіксуйте факт втрати документів

Перший крок — офіційно зафіксувати втрату. Для цього:

подайте заяву до поліції, якщо документи було викрадено;

якщо документи загублені або зіпсовані, опублікуйте оголошення про їх втрату в місцевій газеті та збережіть примірник видання.

Це важливо, адже офіційна втрата документів підтверджує необхідність їхнього відновлення.

Отримайте дублікат у відповідному органі

Наступний крок — звернення до установи, яка видавала документ:

державний акт на землю — звертайтеся до територіального управління Держгеокадастру;

витяг із Державного земельного кадастру — подавайте заяву в Держгеокадастр для отримання копії;

витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно — зверніться до реєстратора, щоб отримати новий документ;

договір купівлі-продажу, дарування тощо — відновлюється у нотаріуса, який оформлював угоду.

Внесіть інформацію до реєстрів

Навіть якщо ви отримали дублікат документа, важливо перевірити та актуалізувати інформацію в реєстрах. Внесення даних до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно підтвердить ваші права та убезпечить від можливих шахрайських схем.

Подайте заяву на реєстрацію нових документів

Щоб узаконити відновлені документи, необхідно звернутися до реєстратора з таким пакетом:

паспорт;

ідентифікаційний код;

копія документа, що підтверджує право власності (витяг, копія держакта тощо);

квитанція про сплату адміністративного збору.

Після цього ви отримаєте новий витяг із Держреєстру про право власності.

Якщо документи неможливо відновити — звертайтеся до суду

Бувають випадки, коли дублікати отримати неможливо. Тоді варто подати позовну заяву про визнання права власності. Судове рішення у цьому випадку стане новим правовстановлюючим документом.

Судове рішення не створює право власності, а лише підтверджує його. Тому важливо довести, що земля належить саме вам.

Раніше ми повідомляли, що оренда землі — це серйозне рішення з довгостроковими наслідками, що вимагає уважності. Неправильні дії можуть призвести до втрати контролю над ділянкою, мінімальних виплат або шахрайства. Особливо ризиковано, якщо власник землі не бере участі в підписанні договору.

Зазначимо також, хоча кожен українець має право на землю для господарства чи будівництва, пошук відповідної ділянки — ключовий етап. Неправильний вибір території може обернутися фінансовими втратами та юридичними проблемами. Тому перед придбанням землі варто ретельно дослідити її розташування та умови.