Как восстановить утраченные документы на землю в Украине в 2025 году: инструкция

Мужчина изучает документы. Фото: Freepik

Документы на землю — это основное подтверждение права собственности на участок. Без них вы не сможете продать, подарить или унаследовать землю и их потеря — это неприятно, но не критично. Следуя правильной процедуре, можно быстро восстановить необходимые бумаги. Но важно не медлить, ведь без документов вы не сможете полноценно распоряжаться своей землей.

Как отмечают в "Земельном фонде Украины", если документы потеряны или повреждены важно действовать по четкому алгоритму, чтобы быстро и без лишних проблем восстановить необходимые бумаги.

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Зафиксируйте факт потери документов

Первый шаг — официально зафиксировать потерю. Для этого:

подайте заявление в полицию, если документы были похищены;

если документы утеряны или испорчены, опубликуйте объявление об их потере в местной газете и сохраните экземпляр издания.

Это важно, ведь официальная потеря документов подтверждает необходимость их восстановления.

Получите дубликат в соответствующем органе

Следующий шаг — обращение в учреждение, которое выдавало документ:

государственный акт на землю — обращайтесь в территориальное управление Госгеокадастра;

выписка из Государственного земельного кадастра — подавайте заявление в Госгеокадастр для получения копии;

выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество — обратитесь к регистратору, чтобы получить новый документ;

договор купли-продажи, дарения и т.д. — восстанавливается у нотариуса, который оформлял сделку.

Внесите информацию в реестры

Даже если вы получили дубликат документа, важно проверить и актуализировать информацию в реестрах. Внесение данных в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество подтвердит ваши права и обезопасит от возможных мошеннических схем.

Подайте заявление на регистрацию новых документов

Чтобы узаконить восстановленные документы, необходимо обратиться к регистратору с таким пакетом:

паспорт;

идентификационный код;

копия документа, подтверждающего право собственности (выписка, копия госакта и т.д.);

квитанция об уплате административного сбора.

После этого вы получите новую выписку из Госреестра о праве собственности.

Если документы невозможно восстановить — обращайтесь в суд

Бывают случаи, когда дубликаты получить невозможно. Тогда стоит подать исковое заявление о признании права собственности. Судебное решение в этом случае станет новым правоустанавливающим документом.

Судебное решение не создает право собственности, а лишь подтверждает его. Поэтому важно доказать, что земля принадлежит именно вам.

Ранее мы сообщали, что аренда земли — это серьезное решение с долгосрочными последствиями, требующее внимательности. Неправильные действия могут привести к потере контроля над участком, минимальным выплатам или мошенничеству. Особенно рискованно, если владелец земли не участвует в подписании договора.

Отметим также, хотя каждый украинец имеет право на землю для хозяйства или строительства, поиск подходящего участка — ключевой этап. Неправильный выбор территории может обернуться финансовыми потерями и юридическими проблемами. Поэтому перед приобретением земли следует тщательно исследовать ее расположение и условия.