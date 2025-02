Скандал із учасником Євробачення-2025 — TOMMY CASH написав пісню про росіян

Естонський співак TOMMY CASH. Фото: Instagram/tommycashworld

Представник Естонії на Євробаченні-2025 TOMMY CASH (справжнє ім'я — Томас Таммеметс) втрапив у скандал через нову пісню, записану з торішнім учасником конкурсу від Нідерландів Йостом Кляйном, якого було дискваліфіковано. В тексті композиції він заявив, що хоче полетіти до Росії.

Нова пісня TOMMY CASH з Йостом Кляйном

У тексті нової пісні скандальні учасники критикують координаторів Євробачення EBU, а також згадують війну в Україні та вибори в США.

"We want peace, they want war (Ми хочемо миру, вони хочуть війни);

I want to fly to Kyiv and go to Moscow, I wanna vote Kamala and also vote Trump (Я хочу полетіти до Києва і поїхати до Москви, я хочу проголосувати за Камалу і також проголосувати за Трампа);

Fuck the EBU, I don't want to go to court (до б*са EBU, я не хочу йти до суду)".

Нагадаємо, TOMMY CASH не є естонцем — його бабуся росіянка, а мама напівукраїнка. У 2015 році артист випустив спільний кліп із росіянами Little Big, а їхня колишня продюсерка Аліна Пязок ставитиме Томасу номер на Євробаченні.

