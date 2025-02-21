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Захотів у Москву — учасник "Євробачення-2025" втрапив у скандал

21 лютого 2025 12:15
Олексій Харченко - Редактор
Скандал із учасником Євробачення-2025 — TOMMY CASH написав пісню про росіян
Естонський співак TOMMY CASH. Фото: Instagram/tommycashworld
Олексій Харченко - Редактор

Представник Естонії на Євробаченні-2025 TOMMY CASH (справжнє ім'я — Томас Таммеметс) втрапив у скандал через нову пісню, записану з торішнім учасником конкурсу від Нідерландів Йостом Кляйном, якого було дискваліфіковано. В тексті композиції він заявив, що хоче полетіти до Росії.

Про це повідомляє австралійський ресурс фанатів "Євробачення" Aussievision.

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У тексті нової пісні скандальні учасники критикують координаторів Євробачення EBU, а також згадують війну в Україні та вибори в США.

"We want peace, they want war (Ми хочемо миру, вони хочуть війни);

I want to fly to Kyiv and go to Moscow, I wanna vote Kamala and also vote Trump (Я хочу полетіти до Києва і поїхати до Москви, я хочу проголосувати за Камалу і також проголосувати за Трампа);

Fuck the EBU, I don't want to go to court (до б*са EBU, я не хочу йти до суду)".

Нагадаємо, TOMMY CASH не є естонцем — його бабуся росіянка, а мама напівукраїнка. У 2015 році артист випустив спільний кліп із росіянами Little Big, а їхня колишня продюсерка Аліна Пязок ставитиме Томасу номер на Євробаченні.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE ми розповідали, про що співають представники України на Євробаченні-2025 Ziferblat у своїй пісні Bird of Pray.

Також ми писали про вартість квитків на півфінали та фінал пісенного конкурсу Євробачення, який відбудеться з 13 по 17 травня у Швейцарії, місто Базель.

скандал росіяни пісня конкурс Євробачення 2025

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12:59 На Львівщині водій відмовився везти дитину в мороз — деталі

12:56 Китай підтримує "консенсус" США та РФ щодо війни в Україні, — ЗМІ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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