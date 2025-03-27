Чоловік отримав повістку, але висунув умову для мобілізації — що вирішив суд

Суд виносить рішення. Ілюстративне фото: lexinform

У Житомирській області судили чоловіка, який отримав повістку, але відмовився мобілізуватися. Він пояснив це тим, що мав конфлікт з ТЦК та СП.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

У лютому 2024 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Після отримання повістки він ухилився від мобілізації.

Під час засідання суду обвинувачений визнав свою провину розкаявся. Чоловік пояснив, що причиною став конфлікт з працівниками ТЦК. За його словами, він хотів проходити військову службу за спеціальністю — по ремонту техніки, але йому відмовили "в грубій формі".

Тому чоловік вирішив не з'являтися до ТЦК, а після відкриття кримінальної справи звернувся до військкомату з пропозицією взяти його на військову службу за спеціальністю, але йому відмовили.

Також він розповів, що займався волонтерською роботою та безплатно ремонтував техніку для ЗСУ.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та призначив покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львівській області судили чоловіка, який втік з автобуса мобілізованих.

А у Львові судили відрахованого курсанта через невиплату компенсації закладу під час навчання.