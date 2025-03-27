Мужчина получил повестку, но выдвинул условие для мобилизации - что решил суд

Суд выносит решение. Иллюстративное фото: lexinform

В Житомирской области судили мужчину, который получил повестку, но отказался мобилизоваться. Он объяснил это тем, что имел конфликт с ТЦК и СП.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В феврале 2024 года мужчина прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. После получения повестки он уклонился от мобилизации.

Во время заседания суда обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Мужчина объяснил, что причиной стал конфликт с работниками ТЦК. По его словам, он хотел проходить военную службу по специальности — по ремонту техники, но ему отказали "в грубой форме".

Поэтому мужчина решил не появляться в ТЦК, а после открытия уголовного дела обратился в военкомат с предложением взять его на военную службу по специальности, но ему отказали.

Также он рассказал, что занимался волонтерской работой и бесплатно ремонтировал технику для ВСУ.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области судили мужчину, который сбежал из автобуса мобилизованных.

А во Львове судили отчисленного курсанта из-за невыплаты компенсации заведения во время обучения.