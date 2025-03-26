На Львівщині суд покарав чоловіка, який втік з автобуса з мобілізованими

Суддівський молоток. Фото: Freepik

Сколівський районний суд Львівської області виніс вирок щодо чоловіка, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Він після проходження військово-лікарської комісії був визнаним придатним до служби, проте в останній момент перед відправленням на фронт втік з транспорту.

Про це йдеться у вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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У судовому засіданні встановлено, що 20 березня 2024 року обвинувачений, прибувши до військкомату для проходження медкомісії, був визнаний придатним до служби. Того ж дня його направили до військової частини, але під час зупинки автобуса біля смт. Новий Яричів він залишив транспорт, узявши особисті речі, та повернувся додому, скориставшись попутним транспортом. Свої дії чоловік пояснив небажанням служити, визнав провину повністю та висловив каяття.

Окрім повного визнання провини, суд врахував, що обвинувачений має хвору нирку, на його утриманні немовля 2024 року народження, не має судимостей, не перебуває на обліку у психіатра чи нарколога, а також позитивно характеризується за місцем проживання.

За ухваленим 18 березня 2025 року рішенням, обвинуваченого визнано винним за ст. 336 Кримінального кодексу України та призначено йому три роки позбавлення волі умовно — з випробувальним строком на той самий термін.

Вирок передбачає зобов’язання регулярно з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, а також не залишати межі України без погодження. Суд не обрав запобіжного заходу, а вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку впродовж 30 днів.

Нагадаємо, у Львові судили курсанта, якого відрахували з військової академії і він порушив умови контракту.

А у Дніпропетровській області чоловік судився, бо йому провели неякісний огляд під час ВЛК.