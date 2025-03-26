У Дніпропетровській області чоловік відмовився від мобілізації через ВЛК, яка тривала пів години — суд його покарав

Молоток судді. Фото: lexinform

У Дніпропетровській області чоловік відмовився від мобілізації до лав Збройних сил України через неякісну військово-лікарську комісію (ВЛК). Військовозобов'язаний зазначив, що огляд у лікарів тривав лише пів години.

Про це стало відомо з вироку суду, який опублікували у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що у травні 2024 року чоловік отримав повістку, але категорично відмовився від мобілізації. Він також подавав заяву про відмову служити в армії під час воєнного стану. Військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби, проте він заявив, що не згоден з її рішенням, заявляючи про наявні проблеми зі здоров’ям і наголошуючи, що медогляд тривав лише пів години.

Під час судового процесу чоловік визнав свою провину, і пояснив, що не оскаржував висновки ВЛК, хоча мав таку можливість.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, ухвалив рішення засудити чоловіка до трьох років позбавлення волі за ухилення від виконання військових обов’язків.

А у Харкові чоловік написав відмову від служби в армії через релігійні переконання. Суд розглянув справу.

Також ми писали, що у Сумській області чоловік після отримання повістки викликав поліцію. Суд його покарав.