Чоловік отримав повістку і викликав поліцію до ТЦК — рішення суду

Молоток судді. Фото: Pexels

У Сумській області чоловіка засудили до трьох років ув'язнення за відмову від мобілізації. Після отримання повістки він викликав поліцію.

Про це йдеться у вироку Роменського міськрайонного суду Сумської області.

Читайте також:

Деталі справи

За даними суду, житель Сумщини у лютому 2025 року ухилився від мобілізації. Він отримав "бойову" повістку, проте не прийшов до ТЦК.

На суді чоловік розповів, що сам прийшов до ТЦК, оскільки отримав повістку. Там він пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Житель Сумщини стверджував, що у приміщенні військкомату він пробув понад 3 години, після чого викликав поліцію та категорично відмовився від мобілізації. Чоловік заявив, що він "не бачить сенсу служити в армії".

Працівники ТЦК зазначили, що чоловіка до них привезла поліція, оскільки підсудного розшукували за ухилення від мобілізації. У військкоматі той відмовився від служби в Силах оборони.

Що вирішив суд

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ.

Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Сумській області судили чоловіка, який проігнорував повістку. Він заявив, що не хоче служити, оскільки не бачить в цьому сенсу.

Також ми писали про те, що суд виніс вирок чоловіку, який добровільно відмовився від мобілізації попри те, що був придатним до служби. Він пояснив це тим, що нібито не може служити через стан здоров'я.