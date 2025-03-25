Мужчина получил повестку и вызвал полицию в ТЦК — решение суда

Молоток судьи. Фото: Pexels

В Сумской области мужчину приговорили к трем годам заключения за отказ от мобилизации. После получения повестки он вызвал полицию.

Об этом говорится в приговоре Роменского горрайонного суда Сумской области.

Читайте также:

Детали дела

По данным суда, житель Сумщины в феврале 2025 года уклонился от мобилизации. Он получил "боевую" повестку, однако не пришел в ТЦК.

На суде мужчина рассказал, что сам пришел в ТЦК, поскольку получил повестку. Там он прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. Житель Сумщины утверждал, что в помещении военкомата он пробыл более 3 часов, после чего вызвал полицию и категорически отказался от мобилизации. Мужчина заявил, что он "не видит смысла служить в армии".

Работники ТЦК отметили, что мужчину к ним привезла полиция, поскольку подсудимого разыскивали за уклонение от мобилизации. В военкомате тот отказался от службы в Силах обороны.

Что решил суд

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ.

Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Сумской области судили мужчину, который проигнорировал повестку. Он заявил, что не хочет служить, поскольку не видит в этом смысла.

Также мы писали о том, что суд вынес приговор мужчине, который добровольно отказался от мобилизации несмотря на то, что был годен к службе. Он объяснил это тем, что якобы не может служить по состоянию здоровья.