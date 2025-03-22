Чоловік ігнорував повістку через небажання служити — рішення суду

Суддівський молоток. Фото: Pixabay

У Сумській області чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі за відмову від мобілізації. Раніше він проігнорував отриману повістку.

Про це йдеться у вироку Роменського міськрайонного суду Сумської області.

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Деталі справи

Згідно з даними справи, житель Сумщини у лютому 2025 року ухилився від мобілізації. Отримавши "бойову" повістку, він не з'явився до ТЦК.

На суді чоловік повідомив, що самостійно звернувся до ТЦК після отримання повістки. Під час проходження ВЛК його визнали придатним до мобілізації.

Житель Сумщини стверджував, що в приміщенні військкомату він перебував понад три години, після чого викликав поліцію та рішуче відмовився від служби. Він зазначив, що не бачить сенсу служити в армії.

Працівники ТЦК зазначили, що чоловіка до них привезла поліція, оскільки підсудного розшукували за ухилення від мобілізації. У військкоматі той відмовився від служби в Силах оборони.

Рішення суду

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ.

Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Кропивницькому судили військовослужбовця, який намагався отримати фіктивну довідку з ВЛК.

А в Черкаській області судили чоловіка, який вирішив не йти до ТЦК після отримання повістки, бо так йому порадили колеги на роботі.