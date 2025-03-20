Жителя Черкащини засудили за неявку до військкомату

Суддівський молоток. Фото: Pixabay

У Черкаській області засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Він отримав повістку, але не з'явився у зазначений день до територіального центру комплектування і соціальної підтримки.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Шполянський районний суд Черкаської області ухвалив вирок у справі чоловіка, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

Згідно з матеріалами справи, чоловік отримав повістку, де "був належним чином оповіщений про необхідність прибуття до територіального центру комплектування для подальшої відправки у військову частину". Однак він не з’явився у зазначений день без поважних причин.

На судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину та пояснив, що в момент вручення повістки перебував у відрядженні, а після повернення отримав направлення на медичний огляд.

Попри те, що військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби, він не прибув у визначений час до пункту збору, бо так йому порадили колеги на роботі.

Суд врахував щире каяття обвинуваченого як пом’якшувальну обставину, проте визнав, що його виправлення можливе "лише шляхом ізоляції від суспільства" і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Вирок набуде законної сили після закінчення строку на його оскарження.

Нагадаємо, у Кропивницькому судили військовослужбовця, який намагався отримати фіктивну довідку з ВЛК.

А у Хмельницьку судили посадовицю ВЛК, яка вимагала хабар за оновлення медичних даних.