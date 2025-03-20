Жителя Черкасской области осудили за неявку в военкомат

Судейский молоток. Фото: Pixabay

В Черкасской области осудили мужчину, который уклонился от мобилизации. Он получил повестку, но не явился в указанный день в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Шполянский районный суд Черкасской области вынес приговор по делу мужчины, который уклонился от призыва на военную службу по мобилизации.

Согласно материалам дела, мужчина получил повестку, где "был надлежащим образом оповещен о необходимости прибытия в территориальный центр комплектования для дальнейшей отправки в воинскую часть". Однако он не явился в указанный день без уважительных причин.

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину и пояснил, что в момент вручения повестки находился в командировке, а по возвращении получил направление на медицинский осмотр.

Несмотря на то, что военно-врачебная комиссия признала его годным к службе, он не прибыл в назначенное время в пункт сбора, потому что так ему посоветовали коллеги на работе.

Суд учел искреннее раскаяние обвиняемого как смягчающее обстоятельство, однако признал, что его исправление возможно "только путем изоляции от общества" и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Приговор вступит в законную силу по истечении срока на его обжалование.

Напомним, в Кропивницком судили военнослужащего, который пытался получить фиктивную справку из ВВК.

А в Хмельницком судили чиновницу ВВК, которая требовала взятку за обновление медицинских данных.