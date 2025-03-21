Суд відправив до в’язниці мешканця Запоріжжя за ухилення від призову

Молоток судді. Фото: Freepik

У Запоріжжі в суді покарали чоловіка, який добровільно відмовився від мобілізації попри те, що був придатним до служби у Збройних силах України. Він отримав повістку, але коли прийшов до територіального центру комплектування заявив, що не може служити через стан здоров'я і пішов звідти.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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З матеріалів судової справи стало відомо, що засуджений є уродженцем Запоріжжя. Він має професійно-технічну освіту та не був офіційно працевлаштованим. У грудні 2023 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, де за висновком медиків, був обмежено придатним до військової служби: непридатним для служби в бойових підрозділах, але придатним для служби у частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування, установах і навчальних закладах.

Зазначається, що 8 грудня 2023 року він отримав повістку на уточнення облікових даних, а 12 грудня – ще одну, цього разу на відправлення до війська. Втім, у той самий день, вже з’явившись до ТЦК, обвинувачений відмовився від мобілізації, аргументуючи це станом здоров’я, попри офіційне визнання його придатним до служби. Після цього він залишив приміщення військкомату.

У суді чоловік визнав свою провину, пояснивши, що висновок лікарської комісії не оскаржував, але вважає себе непридатним до служби. Він висловив жаль через скоєне та заявив про намір добровільно піти до війська після вироку. Втім, суд зауважив, що жодних дій для виправлення ситуації обвинувачений за три місяці з моменту ухилення не вчинив, а його розкаяння виглядає формальним і не підкріпленим вчинками.

На користь обвинуваченого суд врахував відсутність попередніх судимостей, постійне місце проживання, шлюб, а також те, що він активно сприяв розслідуванню. Водночас суд наголосив, що злочин був умисним, скоєним у період дії воєнного стану, та несе серйозну суспільну небезпеку, оскільки підриває довіру до держави й створює у суспільстві відчуття безкарності.

Суд не побачив підстав для застосування умовного строку. Обвинувачений отримав три роки позбавлення волі – мінімальне покарання, передбачене статтею 336 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві повідомили про підозру чоловікам, які побили військового, щоб той "пробачив борг".

А в Черкаській області судили чоловіка, який вирішив не йти до ТЦК після отримання повістки, бо так йому порадили колеги на роботі.