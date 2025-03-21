Суд отправил в тюрьму жителя Запорожья за уклонение от призыва

Молоток судьи. Фото: Freepik

В Запорожье в суде наказали мужчину, который добровольно отказался от мобилизации несмотря на то, что был пригоден к службе в Вооруженных силах Украины. Он получил повестку, но когда пришел в территориальный центр комплектования заявил, что не может служить по состоянию здоровья и ушел оттуда.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Из материалов судебного дела стало известно, что осужденный является уроженцем Запорожья. Он имеет профессионально-техническое образование и не был официально трудоустроенным. В декабре 2023 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, где по заключению медиков, был ограниченно годным к военной службе: непригодным для службы в боевых подразделениях, но пригодным для службы в частях обеспечения, территориальных центрах комплектования, учреждениях и учебных заведениях.

Отмечается, что 8 декабря 2023 года он получил повестку на уточнение учетных данных, а 12 декабря - еще одну, на этот раз на отправку в армию. Впрочем, в тот же день, уже появившись в ТЦК, обвиняемый отказался от мобилизации, аргументируя это состоянием здоровья, несмотря на официальное признание его годным к службе. После этого он покинул помещение военкомата.

В суде мужчина признал свою вину, объяснив, что заключение врачебной комиссии не оспаривал, но считает себя непригодным к службе. Он выразил сожаление из-за содеянного и заявил о намерении добровольно пойти в армию после приговора. Впрочем, суд отметил, что никаких действий для исправления ситуации обвиняемый за три месяца с момента уклонения не совершил, а его раскаяние выглядит формальным и не подкрепленным поступками.

В пользу обвиняемого суд учел отсутствие предыдущих судимостей, постоянное место жительства, брак, а также то, что он активно способствовал расследованию. В то же время суд отметил, что преступление было умышленным, совершенным в период действия военного положения, и несет серьезную общественную опасность, поскольку подрывает доверие к государству и создает в обществе ощущение безнаказанности.

Суд не увидел оснований для применения условного срока. Обвиняемый получил три года лишения свободы — минимальное наказание, предусмотренное статьей 336 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве сообщили о подозрении мужчинам, которые избили военного, чтобы тот "простил долг".

А в Черкасской области судили мужчину, который решил не идти в ТЦК после получения повестки, потому что так ему посоветовали коллеги на работе.