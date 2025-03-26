В Днепропетровской области мужчина отказался от мобилизации из-за ВВК, которая длилась полчаса — суд его наказал

Молоток судьи. Фото: lexinform

В Днепропетровской области мужчина отказался от мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины из-за некачественной военно-врачебной комиссии (ВВК). Военнообязанный отметил, что осмотр у врачей длился всего полчаса.

Об этом стало известно из приговора суда, который опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что в мае 2024 года мужчина получил повестку, но категорически отказался от мобилизации. Он также подавал заявление об отказе служить в армии во время военного положения. Военно-врачебная комиссия признала его годным к службе, однако он заявил, что не согласен с ее решением, заявляя об имеющихся проблемах со здоровьем и подчеркивая, что медосмотр длился всего полчаса.

Во время судебного процесса мужчина признал свою вину, и объяснил, что не оспаривал выводы ВВК, хотя имел такую возможность.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение приговорить мужчину к трем годам лишения свободы за уклонение от выполнения военных обязанностей.

А в Харькове мужчина написал отказ от службы в армии по религиозным убеждениям. Суд рассмотрел дело.

Также мы писали, что в Сумской области мужчина после получения повестки вызвал полицию. Суд его наказал.