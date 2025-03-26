На Львовщине суд наказал мужчину, который сбежал из автобуса с мобилизованными

Судейский молоток. Фото: Freepik

Сколевский районный суд Львовской области вынес приговор в отношении мужчины, который уклонился от призыва на военную службу по мобилизации. Он после прохождения военно-врачебной комиссии был признан годным к службе, однако в последний момент перед отправкой на фронт сбежал из транспорта.

Об этом говорится в приговоре, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Мужчина сбежал из автобуса с мобилизованными, потому что не хотел служить

В судебном заседании установлено, что 20 марта 2024 года обвиняемый, прибыв в военкомат для прохождения медкомиссии, был признан годным к службе. В тот же день его направили в воинскую часть, но во время остановки автобуса возле пгт. Новый Ярычев он оставил транспорт, взяв личные вещи, и вернулся домой, воспользовавшись попутным транспортом. Свои действия мужчина объяснил нежеланием служить, признал вину полностью и выразил раскаяние.

Кроме полного признания вины, суд учел, что обвиняемый имеет больную почку, на его иждивении младенец 2024 года рождения, не имеет судимостей, не состоит на учете у психиатра или нарколога, а также положительно характеризуется по месту жительства.

По принятому 18 марта 2025 года решению, обвиняемый признан виновным по ст. 336 Уголовного кодекса Украины и назначено ему три года лишения свободы условно — с испытательным сроком на тот же срок.

Приговор предусматривает обязательство регулярно являться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства или работы, а также не покидать пределы Украины без согласования. Суд не избрал меры пресечения, а приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.

Напомним, во Львове судили курсанта, отчисленного из военной академии и нарушившего условия контракта.

А в Днепропетровской области мужчина судился, потому что ему провели некачественный осмотр во время ВВК.