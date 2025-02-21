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Захотел в Москву — участник "Евровидения-2025" попал в скандал

21 февраля 2025 12:15
Алексей Харченко - Редактор
Скандал с участником Евровидения-2025 — TOMMY CASH написал песню о россиянах
Эстонский певец TOMMY CASH. Фото: Instagram/tommycashworld
Алексей Харченко - Редактор

Представитель Эстонии на Евровидении-2025 TOMMY CASH (настоящее имя — Томас Таммеметс) попал в скандал из-за новой песни, записанной с прошлогодним участником конкурса от Нидерландов Йостом Кляйном, который был дисквалифицирован. В тексте композиции он заявил, что хочет улететь в Россию.

Об этом сообщает австралийский ресурс фанатов "Евровидения" Aussievision.

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В тексте новой песни скандальные участники критикуют координаторов Евровидения EBU, а также упоминают войну в Украине и выборы в США.

"We want peace, they want war (Мы хотим мира, они хотят войны);

I want to fly to Kyiv and go to Moscow, I wanna vote Kamala and also vote Trump (Я хочу полететь в Киев и поехать в Москву, я хочу проголосовать за Камалу и также проголосовать за Трампа);

Fuck the EBU, I don't want to go to court (к б*я EBU, я не хочу идти в суд)".

Напомним, TOMMY CASH не является эстонцем — его бабушка русская, а мама полуукраинка. В 2015 году артист выпустил совместный клип с россиянами Little Big, а их бывшая продюсер Алина Пязок будет ставить Томасу номер на Евровидении.

Ранее в материале Новини.LIVE мы рассказывали, о чем поют представители Украины на Евровидении-2025 Ziferblat в своей песне Bird of Pray.

Также мы писали о стоимости билетов на полуфиналы и финал песенного конкурса Евровидение, который состоится с 13 по 17 мая в Швейцарии, город Базель.

скандал россияне песня конкурс Евровидение 2025

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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