Скандал с участником Евровидения-2025 — TOMMY CASH написал песню о россиянах

Эстонский певец TOMMY CASH. Фото: Instagram/tommycashworld

Представитель Эстонии на Евровидении-2025 TOMMY CASH (настоящее имя — Томас Таммеметс) попал в скандал из-за новой песни, записанной с прошлогодним участником конкурса от Нидерландов Йостом Кляйном, который был дисквалифицирован. В тексте композиции он заявил, что хочет улететь в Россию.

Об этом сообщает австралийский ресурс фанатов "Евровидения" Aussievision.

Новая песня TOMMY CASH с Йостом Кляйном

В тексте новой песни скандальные участники критикуют координаторов Евровидения EBU, а также упоминают войну в Украине и выборы в США.

"We want peace, they want war (Мы хотим мира, они хотят войны);

I want to fly to Kyiv and go to Moscow, I wanna vote Kamala and also vote Trump (Я хочу полететь в Киев и поехать в Москву, я хочу проголосовать за Камалу и также проголосовать за Трампа);

Fuck the EBU, I don't want to go to court (к б*я EBU, я не хочу идти в суд)".

Напомним, TOMMY CASH не является эстонцем — его бабушка русская, а мама полуукраинка. В 2015 году артист выпустил совместный клип с россиянами Little Big, а их бывшая продюсер Алина Пязок будет ставить Томасу номер на Евровидении.

