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Италия требует дисквалификации участника от Эстонии с Евровидения

22 февраля 2025 13:22
Алексей Харченко - Редактор
Евровидение-2025 — Италия требует дисквалификации представителя Эстонии TOMMY CASH
Эстонский певец TOMMY CASH. Фото: Instagram/tommycashworld
Алексей Харченко - Редактор

Вокруг песенного конкурса "Евровидение-2025" разгорелся настоящий скандал. Итальянцы требуют дисквалифицировать представителя Эстонии, певца TOMMY CASH.

Об этом пишет The Gurdian.

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Певец из Эстонии, который уже нарвался на скандал из-за приверженности к России, возмутил итальянцев своей конкурсной песней. Артист выбрал для шоу трек Espresso Macchiato, в котором воспевает стереотипные представления об итальянцах.

"Ciao bella, I'm Tomaso, addicted to tobacco. Mi like mi coffè very importante. Mi money numeroso, I work around the clocko. Поэтому я потею как мафиози. Life is like spaghetti, it's hard until you make it. (Привет, любимая, я Томазо, зависим от табака. Я очень люблю кофе. У меня много денег, я работаю круглосуточно. Вот почему я потею, как мафиози. Жизнь как спагетти, она тяжелая, пока не сваришь ее)", — говорится в строках TOMMY CASH.

После прослушивания композиции итальянская ассоциация Codacons обратилась к организаторам "Евровидения" с требованием дисквалифицировать певца от участия в конкурсе.

"Многие граждане выразили возмущение по поводу песни, текст которой содержит стереотипы об Италии и итальянцах — обычные клише о кофе и спагетти, но прежде всего о мафии и демонстрации роскоши, что передает месседж о населении, связанном с организованной преступностью", — говорится в обращении.

Напомним, ранее стало известно, что TOMMY CASH имеет связи с Россией. Также мы писали, что один из участников "Евровидения-2025" может отказаться от участия в конкурсе.

Италия Эстония Дисквалификация конкурс Евровидение 2025

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