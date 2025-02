Евровидение-2025 — Италия требует дисквалификации представителя Эстонии TOMMY CASH

Эстонский певец TOMMY CASH. Фото: Instagram/tommycashworld

Вокруг песенного конкурса "Евровидение-2025" разгорелся настоящий скандал. Итальянцы требуют дисквалифицировать представителя Эстонии, певца TOMMY CASH.

Об этом пишет The Gurdian.

Читайте также:

Итальянцы против участия TOMMY CASH в Евровидении-2025

Певец из Эстонии, который уже нарвался на скандал из-за приверженности к России, возмутил итальянцев своей конкурсной песней. Артист выбрал для шоу трек Espresso Macchiato, в котором воспевает стереотипные представления об итальянцах.

"Ciao bella, I'm Tomaso, addicted to tobacco. Mi like mi coffè very importante. Mi money numeroso, I work around the clocko. Поэтому я потею как мафиози. Life is like spaghetti, it's hard until you make it. (Привет, любимая, я Томазо, зависим от табака. Я очень люблю кофе. У меня много денег, я работаю круглосуточно. Вот почему я потею, как мафиози. Жизнь как спагетти, она тяжелая, пока не сваришь ее)", — говорится в строках TOMMY CASH.

После прослушивания композиции итальянская ассоциация Codacons обратилась к организаторам "Евровидения" с требованием дисквалифицировать певца от участия в конкурсе.

"Многие граждане выразили возмущение по поводу песни, текст которой содержит стереотипы об Италии и итальянцах — обычные клише о кофе и спагетти, но прежде всего о мафии и демонстрации роскоши, что передает месседж о населении, связанном с организованной преступностью", — говорится в обращении.

Напомним, ранее стало известно, что TOMMY CASH имеет связи с Россией. Также мы писали, что один из участников "Евровидения-2025" может отказаться от участия в конкурсе.