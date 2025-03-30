Потеря недвижимости — кто и почему рискует остаться без имущества в Украине

Мужчины читают документы. Фото: Freepik

Недвижимость — это ценный актив, владение которым защищено законом. Однако, существуют обстоятельства, при которых право собственности может быть прекращено. В 2025 году в Украине будут действовать определенные правила и процедуры, которые важно знать каждому владельцу недвижимого имущества.

Согласно статье 346 Гражданского кодекса Украины, существуют несколько оснований для прекращения права собственности.

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Добровольное отчуждение

Собственник может добровольно продать, подарить или обменять свою недвижимость. Процедура оформляется через нотариуса с обязательной государственной регистрацией.

Прекращение права собственности по решению суда

Суд может принять решение о прекращении права собственности в случаях, предусмотренных законом. Например, в случае незаконного строительства, конфискации имущества или признания сделки недействительной.

Уничтожение недвижимого имущества

Если недвижимость уничтожена вследствие стихийного бедствия, пожара, других обстоятельств или во время военного положения, право собственности прекращается.

Обращение взыскания на недвижимое имущество

Если владелец имеет долги, на его недвижимость может быть обращено взыскание по решению суда. Имущество продается на публичных торгах для погашения долга.

Национализация и конфискация

В случаях, предусмотренных законом, государство может национализировать или конфисковать недвижимое имущество. Это может произойти в случае общественной необходимости или совершения преступления.

Выкуп земельного участка для общественных нужд

Государство или местные органы власти могут выкупить земельный участок для строительства дорог, школ или других общественных объектов. Владелец получает компенсацию, но до сих пор продолжаются дискуссии о справедливости ее размера.

Выкуп участка с объектом недвижимого имущества для общественных нужд

В случаях выкупа (изъятия) земельного участка, на котором расположен объект недвижимого имущества, для общественных нужд право собственности на такой объект прекращается.

Процедура прекращения права собственности

Прекращение права собственности на недвижимость — это серьезный процесс, который требует внимания и соблюдения законодательства. Для начала процедуры нужно:

сбор необходимых документов (правоустанавливающие документы, технический паспорт и т.д.);

обращение к нотариусу или в суд (в зависимости от основания прекращения права собственности);

государственная регистрация прекращения права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Отметим, недавно Верховная Рада Украины приняла закон, который позволяет принудительно изымать землю и недвижимость в Ужгородском районе Закарпатья. Это решение направлено на размещение объектов оборонно-промышленного комплекса и критической инфраструктуры в условиях военного положения.

Также мы рассказывали, что в Украине продолжается земельная реформа, направленная на передачу земли в частную собственность. Однако, многие граждане медлят с приватизацией своих участков, что может привести к негативным последствиям. Неприватизированная земля остается в государственной или коммунальной собственности, что ограничивает права владельцев и затрудняет ее использование.