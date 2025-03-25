Афери з нерухомістю на окупованих територіях: схеми росіян та ризики для власників

Жінка йде Маріуполем. Фото: Reuters

На тимчасово окупованій території України розгорнулася справжня битва за нерухомість. Захоплення квартир і будинків українців набуло небувалого масштабу, а основним "гравцем" у цьому процесі стала окупаційна влада. Схеми відбирання житла настільки цинічні, що іноді здається, ніби це сценарій для кримінального трилера.

Як пише OBOZ.UA, йдеться про сотні тисяч квартир і будинків, що стали жертвами такого шахрайства.

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Одним із найяскравіших прикладів масштабного віджиму нерухомості є Маріуполь. Росіяни знищили понад 90% житлового фонду міста, а замість нього зводять нові будинки. Здавалося б, місцевим мешканцям повинні надати нове житло, адже вони втратили свої домівки через російське вторгнення. Але реальність зовсім інша.

Будинки будують російські компанії, а квартири у них продають в іпотеку. І то не всім, а переважно громадянам Росії. Наприклад, у новобудові в Приморському районі ціна двокімнатної квартири — 116 тис. доларів, трикімнатної — 175,5 тис. доларів. Це дорожче, ніж у Києві чи деяких європейських столицях.

"Фактично це узаконене привласнення українського міста. Росіяни заганяють маріупольців у безвихідь: вони або залишаються без житла, або змушені брати кредити за захмарними ставками", — пояснює керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

У 2025 році окупанти планують "відновити" 753 тисячі квадратних метрів житла на окупованій частині Донецької області під особистим контролем заступника голови уряду РФ Марата Хуснулліна.

"Безгосподарне" житло: схема націоналізації

На окупованих територіях процвітає схема визнання житла українців "безгосподарним". Спочатку окупанти заявляли, що квартири та будинки, де не живуть власники, будуть надані вчителям і лікарям з Росії. Проте, як розповідає мешканець Мелітополя, "насправді все вийшло інакше.

Наприклад, у Мелітополі переважно розселяли безпосередньо окупантів у погонах. Але без розбору, в які квартири — для цього не було необхідності визнавати житло безгосподарним. Цей "статус" фактично потрібен для націоналізації, тобто "законного" вилучення власності українців".

Він додає, що були випадки, коли житло вносили до списку "безгосподарного", навіть якщо там жили власники або орендарі. Окупанти постійно змінюють правила перереєстрації житла, вимагаючи оригінали документів і особисту присутність власників, що ускладнює процес для тих, хто виїхав на підконтрольну Україні територію.

"Під час бойових дій у багатьох місцевих жителів документи були втрачені або знищені. А що стосується особистої присутності власника, то проїхати на окуповану територію можна тільки через РФ. І потрібно пройти жорстку фільтрацію в аеропорту "Шереметьєво". Однак процес відмов у перетині кордону просто величезний і таким чином спрощується віджимання житла українців", — розповідає рієлторка з Бердянська.

Пушилін та схема століття

Минулого року стало відомо про схему Дениса Пушиліна, який "націоналізував" 300 тисяч квартир донеччан. Постанова № 341 "державного комітету оборони ДНР" була прийнята напередодні "приєднання" регіону до Росії.

Люди дізналися про це, коли отримали відмови Росреєстру в реєстрації їхнього житла. Виявилося, що їхня нерухомість перебуває під арештом. Це викликало скандал, і "влада" заявила, що це непорозуміння. Деякі місцеві жителі подали до суду, але ситуація не змінилась і процеси тривають досі.

Раніше ми повідомляли, що Пушилін запропонував новий спосіб відібрання квартир маріупольців, які вимушено виїхали за кордон або на підконтрольну Україні територію. Основний принцип нової схеми — якщо власник житла перебуває в одній із "недружніх" країн, то його нерухомість можуть "націоналізувати".

Також стадо відомо, що влада Росії запроваджує обмеження, що позбавляють українців права на власність на окупованих територіях. Указ Володимира Путіна ускладнює будь-які операції з нерухомістю без дозволу окупаційної адміністрації. До 2028 року реєстрація житла буде доступна лише для "лояльних" громадян.