Квартири у Маріуполі — росіяни вигадали новий спосіб, як відібрати житло в українців

Зруйнований житловий будинок у Маріуполі. Фото: Reuters

Маріуполь, колись квітуче місто на березі Азовського моря, сьогодні перетворився на арену беззаконня, де окупаційна влада безжально відбирає у людей їхні домівки. Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін запропонував новий спосіб відібрання квартир маріупольців, які вимушено виїхали за кордон або на підконтрольну Україні територію.

Як повідомляє проєкт "Радіо Свобода" "Новини Приазовʼя", основний принцип нової схеми — якщо власник житла перебуває в одній із "недружніх" країн, то його нерухомість можуть "націоналізувати".

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Чому окупанти вирішили відібрати житло

Після російського вторгнення 2022 року близько 200 тисяч маріупольців залишили місто. Багато хто втік за кордон або на підконтрольну Україні територію, рятуючи свої життя.

Для тих, хто залишився, окупаційна влада впровадила систему так званого "узаконення" нерухомості за російськими законами. Але тепер навіть ті, хто пройшов цей процес, ризикують втратити майно.

Пушилін запропонував зміни до російського законодавства, які передбачають позбавлення власності тих, хто виїхав до "недружніх" країн — це Україна, США, Велика Британія, більшість країн ЄС та ще понад 40 держав.

Це означає, що навіть ті маріупольці, які вимушено перереєстрували житло за окупаційними правилами, залишаються під загрозою втрати нерухомості.

"Я виїхала — і тепер можу втратити квартиру"

Олена Попова, яка майже все життя прожила в Маріуполі, нині мешкає у Великій Британії. Після втечі з окупації у 2022 році вона намагалася зберегти свою квартиру — оформляла документи за російськими законами через довірених осіб, але процес так і не завершився.

"Я виїхала з Маріуполя 21 березня 2022 року. Моя квартира вціліла, але є пошкодження на балконі. Я хотіла узаконити житло, щоб його не забрали окупанти, але переоформлення так і не відбулося", — розповідає Олена.

Вона не може повернутися в Маріуполь, адже дорога туди проходить через Москву, а на фільтраційних пунктах людей ретельно перевіряють.

"Двом моїм знайомим вдалося проїхати — вони видалили всі соцмережі, замінили телефони. Але двом іншим відразу дали статус "нев'їзних". Я не маю жодних шансів — вся моя стрічка в соцмережах патріотична, антипутінська", — додає Олена.

Знайомі Олени повідомили, що її квартира поки не визнана "безхазяйною", але це лише питання часу.

Російські документи не рятують

Окупанти ще у 2022 році скасували всі українські документи на житло, видані після 2014 року. Це означає, що будь-які угоди, купівля чи продаж нерухомості в період з 2014 по 2022 рік для них не мають юридичної сили.

"Ми з чоловіком купили будинок у 2015 році, а тепер він, за їхніми законами, недійсний. Ми не можемо потрапити додому зі своїми українськими паспортами, а за російськими документами наша власність просто "зникла", — розповідає жителька Маріуполя, яка нині проживає в Узбекистані.

Як працює "націоналізація" житла

Якщо власники не приходять до окупаційної адміністрації протягом 30 днів і не заявляють права на свою нерухомість, квартира визнається "безхазяйною". Це дає змогу окупантам передавати її у власність іншим особам або здавати у користування.

"У місті вже націоналізовано сотні квартир. Наприклад, у будинку на вулиці Нільсона близько 80% квартир визнані "безхазяйними". Загалом це загрожує трьом чвертям маріупольців, які покинули місто", — каже маріупольський депутат Роман Амелякін.

Зараз окупанти розширюють масштаби конфіскації — тепер під удар можуть потрапити навіть ті, хто ще не втратив житло, але виїхав до Європи чи США.

Що чекає на маріупольців після деокупації

Україна офіційно не визнає жодних угод із нерухомістю, укладених окупаційною владою. Це означає, що після звільнення Маріуполя незаконно відібрані квартири повернуть законним власникам. Однак існує серйозна проблема.

"У ці квартири могли заселити родини, які самі втратили житло через бойові дії. Після деокупації можуть виникнути складні ситуації, коли законний власник повертається, а там уже живуть інші українці", — зазначає правозахисниця Віолета Артемчук.

Як зберегти своє право на квартиру в Маріуполі

Правозахисники радять:

не їхати в окупацію — шанс втратити не тільки квартиру, а й свободу або навіть життя занадто високий;

переконатися, що право власності правильно оформлене в українському реєстрі — після деокупації діятимуть тільки українські документи;

зберігати всі документи про право власності — вони можуть знадобитися для судових процесів у майбутньому.

Дії окупаційної влади в Маріуполі щодо вилучення нерухомості у громадян, які виїхали до "недружніх" країн, є черговим порушенням міжнародного права та прав людини. Нові ініціативи передбачають конфіскацію квартир навіть у тих, хто оформив російські документи, але виїхав до Європи чи США. Україна визнає лише українські права власності, але після деокупації можливі складні ситуації із заселеними квартирами.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти продовжують примусове виселення жителів Маріуполя — хвиля депортацій охопила Приморський район міста.

Також ми повідомляли, що у Маріуполі російські війська посилили репресії, проводячи жорсткі зачистки та перевірки. Внаслідок цих дій люди безслідно зникають, що посилює атмосферу страху та беззаконня в місті. Окупаційна влада не надає жодних пояснень щодо зникнення людей, що викликає обурення серед місцевого населення.