Квартиры в Мариуполе — россияне придумали новый способ, как отобрать жилье у украинцев

Разрушенный жилой дом в Мариуполе. Фото: Reuters

Мариуполь, некогда цветущий город на берегу Азовского моря, сегодня превратился в арену беззакония, где оккупационная власть безжалостно отбирает у людей их дома. Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин предложил новый способ завладения квартирами мариупольцев, которые вынужденно выехали за границу или на подконтрольную Украине территорию.

Как сообщает проект "Радио Свобода" "Новости Приазовья", основной принцип новой схемы — если владелец жилья находится в одной из "недружественных" стран, то его недвижимость могут "национализировать".

Читайте также:

Почему оккупанты решили отобрать жилье

После российского вторжения в 2022 году около 200 тысяч мариупольцев покинули город. Многие бежали за границу или на подконтрольную Украине территорию, спасая свои жизни.

Для тех, кто остался, оккупационные власти внедрили систему так называемого "узаконивания" недвижимости по российским законам. Но теперь даже те, кто прошел этот процесс, рискуют потерять имущество.

Пушилин предложил изменения в российское законодательство, которые предусматривают лишение собственности тех, кто выехал в "недружественные" страны — это Украина, США, Великобритания, большинство стран ЕС и еще более 40 государств.

Это означает, что даже те мариупольцы, которые вынужденно перерегистрировали жилье по оккупационным правилам, остаются под угрозой потери недвижимости.

"Я уехала — и теперь могу потерять квартиру"

Елена Попова, которая почти всю жизнь прожила в Мариуполе, сейчас живет в Великобритании. После побега из оккупации в 2022 году она пыталась сохранить свою квартиру — оформляла документы по российским законам через доверенных лиц, но процесс так и не завершился.

"Я уехала из Мариуполя 21 марта 2022 года. Моя квартира уцелела, но есть повреждения на балконе. Я хотела узаконить жилье, чтобы его не забрали оккупанты, но переоформление так и не состоялось", — рассказывает Елена.

Она не может вернуться в Мариуполь, ведь дорога туда проходит через Москву, а на фильтрационных пунктах людей тщательно проверяют.

"Двум моим знакомым удалось проехать — они удалили все соцсети, заменили телефоны. Но двум другим сразу дали статус "невъездных". У меня нет никаких шансов — вся моя лента в соцсетях патриотическая, антипутинская", — добавляет Елена.

Знакомые Елены сообщили, что ее квартира пока не признана "бесхозной", но это лишь вопрос времени.

Российские документы не спасают

Оккупанты еще в 2022 году отменили все украинские документы на жилье, выданные после 2014 года. Это означает, что любые сделки, покупка или продажа недвижимости в период с 2014 по 2022 год для них не имеют юридической силы.

"Мы с мужем купили дом в 2015 году, а теперь он, по их законам, недействителен. Мы не можем попасть домой со своими украинскими паспортами, а по российским документам наша собственность просто "исчезла", — рассказывает жительница Мариуполя, которая сейчас проживает в Узбекистане.

Как работает "национализация" жилья

Если владельцы не приходят в оккупационную администрацию в течение 30 дней и не заявляют права на свою недвижимость, квартира признается "бесхозной". Это позволяет оккупантам передавать ее в собственность другим лицам или сдавать в пользование.

"В городе уже национализированы сотни квартир. Например, в доме на улице Нильсона около 80% квартир признаны "бесхозными". В целом это грозит трем четвертям мариупольцев, которые покинули город", — говорит мариупольский депутат Роман Амелякин.

Сейчас оккупанты расширяют масштабы конфискации — теперь под удар могут попасть даже те, кто еще не потерял жилье, но уехал в Европу или США.

Что ждет мариупольцев после деоккупации

Украина официально не признает никаких сделок с недвижимостью, заключенных оккупационными властями. Это означает, что после освобождения Мариуполя незаконно отобранные квартиры вернут законным владельцам. Однако существует серьезная проблема.

"В эти квартиры могли заселить семьи, которые сами потеряли жилье из-за боевых действий. После деоккупации могут возникнуть сложные ситуации, когда законный владелец возвращается, а там уже живут другие украинцы", — отмечает правозащитница Виолетта Артемчук.

Как сохранить свое право на квартиру в Мариуполе

Правозащитники советуют:

не ехать в оккупацию — шанс потерять не только квартиру, но и свободу или даже жизнь слишком высок;

убедиться, что право собственности правильно оформлено в украинском реестре — после деоккупации будут действовать только украинские документы;

сохранять все документы о праве собственности — они могут понадобиться для судебных процессов в будущем.

Действия оккупационных властей в Мариуполе по изъятию недвижимости у граждан, выехавших в "недружественные" страны, являются очередным нарушением международного права и прав человека. Новые инициативы предусматривают конфискацию квартир даже у тех, кто оформил российские документы, но выехал в Европу или США. Украина признает только украинские права собственности, но после деоккупации возможны сложные ситуации с заселенными квартирами.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают принудительное выселение жителей Мариуполя — волна депортаций охватила Приморский район города.

Также мы сообщали, что в Мариуполе российские войска усилили репрессии, проводя жесткие зачистки и проверки. В результате этих действий люди бесследно исчезают, что усиливает атмосферу страха и беззакония в городе. Оккупационные власти не предоставляют никаких объяснений относительно исчезновения людей, что вызывает возмущение среди местного населения.